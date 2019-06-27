【英國王室】若孩子是同志怎麼辦？　威廉王子：全力支持

英國威廉王子（Prince William）周三（26日）探訪慈善機構時指，如果自己的子女當中有人是同性戀者，他不會介意，但坦言擔心他們因背負王室成員的身份，或會面對迫害和仇恨言論。

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威廉探訪支持性小眾年輕無家者的慈善機構時，被問到如果自己的子女當中有人是同性戀者，會有什麼感覺。威廉回答指，絕對沒問題。他表示，對此會感到緊張，但不是擔心他們是同性戀之類，而是擔心他們將會面對的壓力和之後艱難的生活。

威廉又指，自己是在成為父親後才開始思考有關問題。他說：「尤其以我的家庭、我們的處境而言，我會憂心這一點」。但威廉仍表示會支持兒女的「任何決定」，只是擔心他們將來或會遇到阻礙、仇恨言論、迫害和歧視。

威廉王子向來關注同志權益，他在2016年曾經為英國知名同志雜誌《我行我素》（Attitude）拍攝封面，成為第一位登上同志期刊封面的王室成員。他並在2017年獲頒「年度直同志獎」（straight ally of the year）。直同志（straight ally）指的是對LGBT友善、支持或協助其平權運動的異性戀者。

英國王室也在2018年9月舉辦首場同志婚禮。英國女王伊麗莎白二世的表親蒙巴頓勛爵（Lord Ivar Mountbatten）成為首位與同性結婚的英國王室成員。

英國王室：37歲的威廉王子是王位第二順位繼承人，排在父親王儲查理斯（Prince Charles）之後。他和妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）育有三名子女，分別是5歲的喬治（George）、4歲的夏洛特（Charlotte）和2歲的路易（Louis）。（路透社）

（路透社／中央社）