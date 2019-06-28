【G20峰會．新聞教室】如何決定領導人排位　主辦國有心思

二十國集團（G20）峰會周五（28日）在日本大阪正式揭幕，這個全球最具權力領袖聚首一堂的場合，大眾極關注他們的各種互動，如誰沒有出現在大合照、誰跟誰坐在一起等。 在這些國際重要場合，國家領導人在大合照時的企位、會議時的坐位，主辦國是如何決定他們的位置？其實有一些不成文規則，但當然若是按照規則會造成「敵人」相見時，有些主辦國便會使出小聰明，巧妙更改排位避免「衝突」。

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大合照的安排：東道主最中間

峰會揭幕時一眾領導人的大合照，最明顯的規則便是東道主總是站在中央的當眼位置，他或她的兩旁，則分別會是上屆主辦國領導人及未來一屆的主辦國領導人。例如今年的大合照，日本首相安倍晉三站在第一排最中間，左邊是下屆主辦國沙地阿拉伯的代表、王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），右邊則是上屆主辦國阿根廷的總統馬克里（Mauricio Macri）。

大合照也不會只有20個人，因為G20峰會還會邀請嘉賓國的領導人、國際組織如世界銀行和聯合國的領袖人物等，他們通常會站在最後的第三排。

G20大阪峰會：大合照時，東道主、日本首相安倍晉三（前排右二）的兩邊分別是下屆主辦國沙地阿拉伯代表、王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，前排右三）和上屆主辦國阿根廷的總統馬克里（Mauricio Macri，前排右一）。（美聯社）

論資排輩？

至於其餘站位，《紐約郵報》（New York Post）便曾指通常是「論資排輩」，在位愈久的領導人，愈站得近中間。

但這並非硬規定，站位表由主辦方編排，最後也未必會論資排輩，例如「資深」的德國總理默克爾（Angela Merkel）在這次大合照中，便站到了前排最旁邊，2017年才上任的美國總統特朗普（Donald Trump）反而在更接近中間的位置。

彭博社形容，「褪色」的領袖默克爾（將在2021年卸任）遭放到旁邊位置，即將下台的英國首相文翠珊被放到第二排，而特朗普站在沙特王儲穆罕默德與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的中間，成為了焦點。

G20大阪峰會：圖為開會時的領導人大合照。（G20 Japan Twitter）

座位的安排：字母順序

至於開會時的座位安排，通常都會依照字母順序，例如這次的會議大合照是按照國家名字的英文字母順序排列，故此美國（United States）的總統特朗普，與英國（United Kingdom）的首相文翠珊（Theresa May）成為鄰居。但當然與大合照時一樣，東道主會與上屆主辦國與下屆主辦國的領導人坐在一起，會議大合照時佔據中間位置。

但在某些敏感時候，主辦國更會考慮政治因素，並且可以出動小聰明改動座位表，因為即使是「字母順序」，也可以分成英文字母、俄文字母、拉丁文字母不同順序，以此把政治上的「敵人」分開。

例如2013年的G20聖彼德堡峰會，主辦國俄羅斯本來打算用俄文順序編排領導人座位，最終改為用英文，以此分隔開當時的美國領導人奧巴馬與俄國的普京。

2002年在捷克布拉格召開的北約峰會，主辦方更被指故意用法文字母順序編排座位表，以此把烏克蘭時任總統庫奇馬（Leonid Kuchma）調去坐最遠的位置。