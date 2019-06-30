【新聞背後】「特金會」選址板門店　既是軍事也是交流重地

美國總統特朗普和韓國總統文在寅周日（30日）下午共同前往韓朝邊境非軍事區（DMZ）板門店，與朝鮮領袖金正恩會面。特朗普更成為第一位跨足軍事分界線進入朝鮮境內的美國總統。板門店是個怎樣的地方，以及在重要的歷史與政治意義在於什麼？香港01整理出以下的資料，讓您一次過讀懂它們。

板門店特金會：美國總統特朗普6月30日與朝鮮領袖金正恩在板門店軍事分界線碰頭後，便步向韓方一側的和平之家進行美韓朝三方會面。（視覺中國）

朝鮮1953年與美國為首的聯軍在板門店簽定停戰協定，但雙方其實並未終止戰爭，兩韓至今仍然處於敵對狀態。

板門店距首爾60公里、離平壤約210公里，設於韓朝軍事分界線上，成為南北兩個政權接觸及交流的地點，亦是戰爭的最前線。

板門店又設有和平之家，是兩韓交流的地方。板門店整個地區既是軍事重地，也有着兩韓和平統一的象徵。

板門店特金會：朝鮮領袖金正恩與美國總統特朗普一同從軍事分界線朝方一側來到韓方一側，兩人站好準備握手，讓在場記者拍照。（美聯社）

板門店不受韓朝管轄

這裏平日人跡罕至，但每到兩韓峰會等重要時刻，都成為全球關注的目標，就好像今次的特金會與韓美朝領導人會面一樣。

雖然他們在板門店會面，但其實它並不屬於韓國或朝鮮的管轄範圍，反而由支持韓國的聯合國軍司令部管理該區。

在和平的日子，脫北者或祖先在朝鮮的人都會在中秋節等日子到該區祭祖。

板門店由軍事界限線劃分兩邊，並分別駐有韓國及朝鮮軍人，是唯一韓國及朝鮮軍人會面對面的地區。至於板門店的和平之家，是由韓國控制的建築物。

板門店特金會：特朗普成為第一位進入朝鮮邊境的美國在任總統後，與朝鮮領袖金正恩一同來到軍事分界線韓方一側，圖為兩人站在軍事分界線朝方一側握手。（美聯社）

板門店會面背後意義

到訪板門店的除了韓國總統及朝鮮領導人，也有美國總統。歷來訪韓的美國總統都會到該區，以顯示在仍未完結的韓戰中，美國支持韓國的立場。但這次特朗普邀請金正恩在板門店會面，顯然有美朝韓致力於朝鮮半島和平的意味。

鑑於美國總統或韓、朝領袖到訪非軍事區背後帶出的訊息，他們都不輕易這麼做。特朗普2017年11月訪韓期間，對於訪板門店一事舉棋不定，最後雖決定會到該區，卻因天氣問題取消。

領導人聚首韓朝邊境講求時機，而類似的情況正發生在2018年初。當時金正恩在元旦講話中對韓方釋出善意，促成韓朝組隊參加平昌冬奧，以及4月27日舉行的「文金會」。

韓國總統文在寅與金正恩當天歷史性首度會面。金正恩當天破天荒跨越三八軍事分界線，過境後又即興邀請文在寅到朝鮮一方，於是造就歷史一幕：金正恩牽着文在寅的手走過了三八線，踏進朝鮮境內。文在寅致辭時表示，從今天起，三八線再不是分隔兩地的意思，而是代表着友誼。

板門店特金會：朝鮮半島局勢在2018年起出現莫大變化，先是金正恩年在2018年元旦發言向文在寅伸出橄欖枝，之後促成朝鮮參加平昌冬奧，再來就是4月27日文在寅及金正恩於板門店韓方一側和平之家舉行韓朝首腦會談、簽署《板門店宣言》，同意實現朝鮮半島無核化。圖為金正恩與文在寅在軍事分界線準備握手的時刻。（視覺中國）

政要到訪板門店有其象徵意義，平民百姓也可以到當地。近年板門店因其獨特的地位，成為外國遊客到訪的旅遊勝地。不過到訪的遊客必須跟隨衣着要求，不能穿着褪色開口牛仔褲、工作制服、T恤、迷你裙和印有敏感字眼等衣服，此外每次旅程亦需付出6.5萬至8.5萬韓圜（約473至618港元）不等。

板門店特金會：圖為美國總統特朗普6月30日在朝鮮領袖金正恩邀請下跨步踏入朝鮮境內之後，兩人一同來到軍事分界線韓方一側站。兩人握手，讓在記者拍照。（路透社）

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（綜合報道）