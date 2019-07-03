三次不同人　金正恩為何不斷更換「特金會」翻譯員？

朝鮮最高領導人金正恩與美國總統特朗普（Donald Trump）已舉行3次會晤，而每次「特金會」金正恩的隨從翻譯員均不同。不過，金正恩從未更換中文翻譯員，這個現象引發了韓國媒體關注。

第一次新加坡特金會：朝鮮一方的翻譯員為左一的金柱成。（視覺中國）

韓國《中央日報》周三（3日）報道，金正恩與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤時，每次隨從的翻譯人員皆有變化。2018年6月12日新加坡第一次朝美首腦會談的翻譯員是金柱成，2019年2月越南河內第二次首腦會談的翻譯員是申惠英，6月30日板門店會談的翻譯員是30多歲的石元赫。

報道指，石元赫此前在為訪問朝鮮的美國籃球明顯羅德曼（Dennis Rodman）擔任傳譯工作時，因為沒有把情況匯報給上級而受到問責。但據脫北的朝鮮前高官所言，他是「同齡人中，英文說得最好的一個」。

第二次越南特金會的朝鮮翻譯員是申惠英。（路透社）

報道又指，韓國政府官員周二（2日）表示，金正恩曾在瑞士伯爾尼國際學校就讀，會說英文，應該能夠在一定程度上聽懂特朗普的講話，認為金正恩可能認為翻譯人員未完全傳意，或者認為翻譯人員現場的表現不夠機警敏銳。

報道稱，金正恩與中國舉行首腦會談時，從未更換中文翻譯員，而英文翻譯員卻不斷更換，這從側面支持這一解釋。

報道指出，2月份舉行河內會談時，金正恩曾在與特朗普進行開場談話時多次看向當時的翻譯員申惠英。特朗普說完「我們不着急」後，金正恩馬上回答說「我們沒有時間」，並同時轉頭看向申惠英，可能是在表示對當時翻譯的不滿。

（中央日報）