民主黨調查美國務卿涉濫用特工服務　代取外賣變「陀槍UberEats」

美國媒體周一（1日）報道，美國國會收到國務院內部人員的爆料，指控國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）濫用公帑埋單的保安服務，身邊特工遭要求接送蓬佩奧的寵物，又要代取外賣餐點等，有特工自嘲變成「陀槍的Uber Eats」。國會內的民主黨眾議員已展開調查。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，眾議院一個委員會內的民主黨議員已經就投訴展開調查。投訴指問題已存在數個月，不滿蓬佩奧與家人要求保安人員做與職責不直接相關的事務。

文章內提到的例子，包括在4月時有特工遭要求代取外賣的中國菜，投訴指出，特工不滿自己變成「陀槍的Uber Eats（外賣員）」，事件在部門內引起議論。

另一例子是有特工要到寵物美容院，接送蓬佩奧養的狗。此外在1月，也有保安人員遭要求接送蓬佩奧已成年的兒子回家。

美國外交安全局（Diplomatic Security Service）主管費爾柴爾（Lon Fairchild）並未直接否認爆料的內容，但表示「我自蓬佩奧國務卿上任當天起，就是他的安全團隊主管。在我任內，無論是他或是他家人皆未曾要求我或我團隊任何一位成員做出有違專業職責的行為，即一天24小時、一周7天保護國務卿安全的行為。」

蓬佩奧曾帶老婆出訪惹不滿

這並非蓬佩奧首次被指要求多多，他1月前往中東訪問，美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，當時他的妻子蘇珊（Susan Pompeo）陪同丈夫出訪，得罪不少政府內部外交官員。這是因為聯邦政府正值停擺期間，很多國務院職員都是無薪工作，還要為蘇珊安排行程，帶來額外工作負擔，令他們十分不滿，直指「她為什麼要在政府停擺的時候跟着來」。

（美國有線新聞網絡）