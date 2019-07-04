特朗普競選廣告涉造假？　片內「粉絲」是演員

距離美國2020年總統大選愈來愈近，美國總統特朗普（Donald Trump）的競選團隊已經密鑼緊鼓在Facebook投放一系列競選廣告，但卻遭發現有造假之嫌。 在這系列影片內，一個個來自佛羅里達州、德州及華盛頓等地的男男女女現身鏡頭，配上大讚特朗普的字幕和聲音對白，但實情他們卻未必是特朗普的支持者，媒體發現這些片段均是在商業圖像網站iStock上的影片素材，意味是買回來的片段，片內人物是「演員」。而這些影片亦非「美國製造」，實則取景於法國、巴西及土耳其。

以下是特朗普的部分競選廣告片：

過去數個月，Facebook上出現了一系列特朗普的競選廣告。在上面的影片中，就有一位金髮美女在海邊漫步，字幕寫道「來自佛羅里達州的特蕾西」（Tracey from Florida），美女笑對鏡頭，未有開金口，但影片配上聲音對白，對白大讚特朗普表現出色，並稱「我沒辦法要求有更好的總統」。

另一部影片則描述來自德州的民主黨人，他同樣沒有開口，但在聲音對白中，他聲稱相信國家應該保障邊境安全。

這些廣告看似沒有什麼問題，但美國媒體近日發現，廣告實際上取材於Getty Images旗下的商業圖像網站iStock。在iStock上，只要花費170美元（約1300港幣），就可以獲得特朗普廣告片段中的素材。

這些素材由法國、巴西以及土耳其的圖像公司製作，用於商業以及影視製作用途，任何人士只要付費皆可使用，而這些素材的取景亦非在美國境內，模特亦可能是非美國籍人士。

例如上面片段的「來自佛羅里達州的特蕾西」（Tracey from Florida），這位模特兒當時其實並不在佛羅里達州，而是在地中海一帶的沿岸沙灘。

特朗普競選廣告中的片段，均取材於iStock，每部影片僅需170美元或支付18個點數（即1,320港幣）（網站截圖）

5. Or take "Mature Man Portrait" which is available on istockphoto under the keyword. He's rebranded as "AJ from Texas," a Democrat who became a Trump supporter pic.twitter.com/MbnOTRBpeF — Judd Legum (@JuddLegum) June 27, 2019

影片左下角有寫明「Actual testimonial, Actor portrayal」，即指片內字幕與對白來自真實發言，但片內人物是演員。字體很細小，也只出現短時間。（影片截圖）

左下角寫「影片由演員出鏡」

實際上，這些廣告也不能算完全造假，因為廣告左下角確有文字寫明「Actual testimonial, Actor portrayal」，即指片內字幕與對白來自真實發言，但則由演員出鏡。問題是文字非常細小，且只出現數秒，觀眾根本難以察覺。

事件惹來美國網民紛紛質疑特朗普的競選團隊，如「特朗普聲稱擁有眾多支持者，為何廣告只能購買商業素材」； 亦有人稱，特朗普本人應該會稱作「假新聞」。至於特朗普的競選團隊，暫時拒絕置評。

目前，特朗普「讓美國再次偉大」競選團隊是Facebook政治類廣告的第一大買家。過去90天內，特朗普的競選團隊在Facebook投放27,735則廣告，花費逾270萬美元。

特朗普競選團隊過去數月在Facebook投放的廣告。（網站截圖）

更多特朗普的競選廣告片：

6. You don't think young hipsters like Trump? You obviously haven't met Thomas from Washington. Or as he's known on istockphoto "bearded and tatooed hipster coffee shop owner" pic.twitter.com/PVnwNt5tTU — Judd Legum (@JuddLegum) June 27, 2019

（綜合報道）