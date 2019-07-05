【美國獨立日】巨型氣球Trump Baby再現　「沖走特朗普」加入助興

曾經在英國升空的「特朗普BB」周四（4日）現身美國華盛頓。反戰組織「粉色代碼」（Code Pink）將20英尺高的巨型氣球帶到華盛頓紀念碑（Washington Monument），抗議總統特朗普將獨立日慶祝政治化。同場還有機械人「沖走特朗普」（Dumping Trump）加入示威。

美國獨立日：巨型的「特朗普」機械人脫掉褲子坐在馬桶上，頭戴紅帽，上面寫有「讓美國再次強大：彈劾我」的字句，還會不時讀出特朗普的名句如「假新聞」。（美聯社）

曾在英國升空的巨型氣球周四轉到華盛頓。粉色代碼共同負責人本傑明（Medea Benjamin）說：「我們認為他（特朗普）是為了自己做這一切事情，這真的是一個造勢大會。我們認為他是一個大嬰兒。他情緒不穩，很容易發脾氣，不理解自己的行為所帶來的後果。所以這是一個很好的象徵代表我們對總統的感覺。」

除了「巨嬰」氣球外，同場還有16英尺高的示威道具「沖走特朗普」。巨型的「特朗普」機械人脫掉褲子坐在馬桶上，頭戴紅帽，上面寫有「讓美國再次強大：彈劾我」的字句。機械人亦會不時讀出特朗普的名言，如「無通俄」、「穩定的天才」、「假新聞」等。

有革命共產黨（Revolutionary Communist Party）的示威者於白宮外焚燒美國國旗，大叫「美國從不偉大」的口號。特工處（Secret Service）特工介入將火撲滅，之後示威者與特朗普的支持者發生衝突，事件中兩人被捕。

有意競選連任的特朗普一反傳統，決意大搞獨立日慶祝活動，不單要有傳統的煙花匯演，還要出動坦克和軍機，並發表演講。在美國傳統上，這日屬於無黨派的非政治慶祝活動，而這次名為「向美國致敬」（A Salute To America）的活動，自然遭批評變成他的個人騷、連任騷，不滿他「騎劫」國慶日。

（綜合報道）