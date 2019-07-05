法國前總統薩爾科齊「二度發育」　雜誌改圖助高過長腳妻？

國際上有不少令人注目的政壇夫婦，當中不得不提法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）與模特兒妻子布魯妮（Carla Bruni）的長短腳之戀，身型不高的薩爾科齊較妻子矮約10厘米。 這10厘米不時引起民眾議論，最近一本當地雜誌以二人為封面主角，薩爾科齊看起來竟然較妻子還要高，令改圖傳言甚囂塵上。雜誌之後解釋，並沒有改圖，但兩人當時站在台階上拍照，相信薩爾科齊站得較妻子高。

法國新聞雜誌《巴黎競賽畫報》（Paris Match）最新一期封面以二人為主角：這對夫婦似乎是站着拍半身的相片，布魯妮的頭依靠在丈夫肩膀上。

薩爾科齊：《巴黎競賽畫報》最新一期封面中，薩爾科齊看起來較妻子高。（Paris Match）

問題就來了，1.65米高的薩爾科齊，為何會在相中突然「發育」，比身高1.75米的妻子高出半個頭？

網民懷疑雜誌改圖，又猜測薩爾科齊可能是穿上增高鞋等。《巴黎競賽畫報》解釋，照片是6月在薩爾科齊家外的台階拍攝，相信當時薩爾科齊站得較妻子高。

薩爾科齊：薩爾科齊身高1.65米，妻子則高1.75米，這對長短腳之戀不時引起當地民眾討論。（法新社）

《巴黎競賽畫報》及薩爾科齊此前已曾捲入改圖傳聞。2015年該雜誌刊登這對夫婦在沙灘同遊的照片時，薩爾科齊竟看似較高，惹人猜疑。

64歲的薩爾科齊在2007至2012年間出任總統，連任失敗後暫別政壇，並在2017年回歸政治舞台參與總統大選，但最終失敗而回。這名右翼政客最近推出新書，外界相信他是為重回政壇鋪路。

（綜合報道）