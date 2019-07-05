【美國獨立日】小甘迺迪未死還會現身？　國慶的奇怪陰謀論

7月4日是美國國慶兼獨立日，國民預期會看到煙花、巡遊，但更有一班陰謀論者相信會看到小甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy Jr.），你沒看錯，是美國前總統甘迺迪的兒子、20年前在空難死亡的小甘迺迪。陰謀論者認為他根本未死，而且會作為總統特朗普（Donald Trump）的支持者現身。 這班陰謀論者在美國也相當出名，稱為「匿名者Q」（QAnon），但當然在這次國慶活動中，小甘迺迪沒有出現，他們要失望了。

小甘迺迪與妻子死於1999年7月的小型飛機空難，他年僅38歲。（Getty Images）

小甘迺迪成為特朗普的副總統拍檔？

早在美國獨立日的前幾日，美國媒體已經開始報道這次國慶的離奇傳聞，《滾石雜誌》（Rolling Stone）報道，網上陰謀論指小甘迺迪會在7月4日現身，相信者覺得小甘迺迪20年前的空難事件是造假，如今會再次出現，一些深信傳言的人，更認為小甘迺迪可能會成為特朗普競選連任的副總統人選。

結果在國慶活動上，美國記者真的找到這些相信傳言的「匿名者Q」，他們並會穿上印有小甘迺迪頭像的衣服或帽子。特朗普的支持者富絲卡（Vincent Fusca）便向記者指，她相信小甘迺迪會出現在今天的巡遊中。

This QAnon believer at the 4th of July parade thinks JFK Jr might reveal himself today: “it would be wonderful if he did.” Other QAnon fans have said they’ll wear JFK Jr masks today. pic.twitter.com/mc5MslHOrc — Will Sommer (@willsommer) July 4, 2019

Here’s another JFK Jr /QAnon believer at the Trump hotel. “He’s alive,” she says. pic.twitter.com/uB2DJNCHHp — Will Sommer (@willsommer) July 4, 2019

什麼是「匿名者Q」？

「匿名者Q」是2017年起在美國網絡興起的陰謀論組織，並在特朗普政府期間崛起，之後在特朗普支持者的集會之中，也可見不少人穿着印有大字「Q」的衣服或舉起印有「Q」的標語。他們自稱了解政府機密，並且開始傳出各式各樣的陰謀論，例如「九一一」是美國自編自導的大龍鳳、有一股「深層政府」（Deep State）勢力正在針對他們所支持的特朗普等。

《滾石雜誌》指，有關小甘迺迪仍然在世的傳言早在2018年6月出現，部分人認為小甘迺迪是自製「扮死亡事件」，以避免成為「深層政府」勢力的目標，他們又引用舊雜誌報道，指小甘迺迪支持特朗普做總統。但實情是小甘迺迪雖然與特朗普相識，但未有在雜誌公開叫特朗普去選總統。

「匿名者Q」之間流傳的傳言往往令人吃驚，這次小甘迺迪沒有出現，可能叫不少相信者失望，但這些古怪言論層出不窮，可能很快又再有下一個謠言。