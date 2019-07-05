【白宮年度薪酬報告】伊萬卡人工「得個零」　賺得最多的竟是……

美國白宮周一（1日）公布截至上周六（6月29日）的年度薪酬報告。結果顯示，所得年薪最高者並非國家安全顧問博爾頓（John Bolton）或白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow），而是白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）的高級顧問奇瓦爾塔茨基（John Czwartacki）。伊萬卡（Ivanka Trump）擔任總統高級顧問，薪金卻是零。

瓦爾塔茨基負責策略與持份者參與，年薪23.9萬美元，比直屬上司馬爾瓦尼多3.6萬美元。這也比白宮最級的一些年薪上限18.3萬美元的高級職員多約5.6萬美元。

究其原因，美國政治新聞網站Politico周三（3日）發表題為「你能猜出誰是收入最高的西翼職員嗎？」的文章稱，奇瓦爾塔茨基是由消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）選派到白宮，他的薪酬在CFPB資深官員的年薪水平中屬於中等偏高。

機構薪酬水平較高，因為美國聯邦政府認為，薪金須更具競爭力，才能吸引和留住特殊技能人才。這讓政府不至於因為薪酬，被美國華爾街挖走專業智囊們。

（Politico）