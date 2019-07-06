梅拉尼婭家鄉斯洛文尼亞豎立木雕像　網民：似足藍精靈

梅拉尼婭（Melania Trump）的家鄉斯洛文尼亞塞夫尼察（Sevnica）對「出產」美國第一夫人深感自豪，製作不同「梅拉尼婭」品牌的產品如蛋糕、蜜糖、拖鞋等，最近附近甚至豎立起梅拉尼婭的木雕像。不過正所謂「各花入各眼」，有人卻指雕像完全不像梅拉尼婭，反而與卡通人物藍精靈（Smurf）十分相似。

梅拉尼婭：藝術家用電鋸在一棵椴樹刻出雕像，粗糙的外形卻令網民形容為「稻草人」，又指與藍精靈十分相似，完全不像梅拉尼婭。（視線中國）

▼想觀看更多梅拉尼婭木雕像的相片，請點擊以下圖輯：

39歲的美國概念藝術家唐尼（Brad Downey）聘請當地藝術家Ales Zupevc（又名馬克西，Maxi）用電鋸在一棵椴樹刻出雕像。「梅拉尼婭」屹立於塞夫尼察8公里外Rozno村莊的田野，遠眺薩瓦河（Sava River），身穿淺藍套裝，舉起左手揮手，仿照2017年梅拉尼婭出席特朗普總統就職典禮的場景。

木像用電鋸雕刻而成，粗糙的外形卻令網民形容為「稻草人」，又指與藍精靈十分相似，完全不像梅拉尼婭。24歲當地建築學學生尼卡（Nika）指，如果雕像是一個滑稽模仿作品，那藝術家就成功了。唐尼表示，能夠理解為何他人認為木像不足以描述梅拉尼婭的外貌，但強調自己認為成品「非常美麗」。

梅拉尼婭：雕像仿照的正是2017年梅拉尼婭出席特朗普總統就職典禮的場景。（Getty Images）

唐尼解釋，雕像是一個藝術項目的一部份，希望探索梅拉尼婭的斯洛文尼亞根源，藝術項目的作品會於首都盧布爾雅那（Ljubljana）展出。

唐尼指出，知道馬克西與梅拉尼婭同年在同一間醫院出生時，對此感到印象深刻，而透過與馬克西交談，讓他能以當地人的眼光觀察梅拉尼婭的家鄉。他說：「你看看她小時候所看的河流，又看着高山。」他又表示，希望藉此打開有關美國政治現況的對話，突顯梅拉尼婭作為移民的身分。

（英國廣播公司／衛報）