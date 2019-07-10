特朗普Twitter封鎖異見者　上訴法院維持原判裁定違憲

美國總統特朗普向來以「Twitter治國」見稱，而對於一些不同聲音，他一於懶理直接封鎖，做法卻惹來爭議。2018年5月，紐約聯邦地區法院裁定，特朗普封鎖異見人士的做法違反憲法，後來司法部上訴。聯邦上訴法院周二（9日）維持原判，裁定特朗普違憲。

曼哈頓（Manhattan）的美國第二巡迴上訴法院（2nd U.S. Circuit Court of Appeals）三名法官一致裁定特朗普違憲。巡迴法官帕克（Barrington Parker）引述多個最高法院的裁決指出，公職人員利用社交媒體帳戶，履行各種官方職務時，第一修正案並不容許他們排除表達與官員不同意見的人士在外。他強調，政府不能透過封鎖反對聲音來渲染支持意見。

2018年5月，地區法院裁定特朗普違憲。司法部後來提出上訴，指特朗普只是表達個人意見，並非提供討論的公開平台。惟帕克指，特朗普的帳戶是其中一個白宮執行公務的主要渠道，又指特朗普和其幕僚已視總統的推文為官方聲明，國家檔案館（National Archives）亦視為官方紀錄。

特朗普在2009年開設Twitter帳戶，現時有618萬追蹤者，上任後不時透過Twitter宣傳政策和抨擊反對者。2017年7月，哥倫比亞大學（Columbia University）奈特基金會第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）和7名被特朗普封鎖的Twitter用戶入稟挑戰特朗普封鎖異見者的行為。

（路透社／美聯社）