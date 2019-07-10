王室專家：英女王或在95歲下放部分權力予王儲查理斯

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）已年屆93歲高齡，外界不時傳出她放權的風聲。英國王室專家丹皮爾（Phil Dampier）估計，女王可能會在兩年內，即95歲時放權，並引用1937年的攝政法，將權力轉交給王儲查理斯（Prince Charles），而自己就保留君主頭銜。

英女王：不少王室專家相信，英女王或在95歲之時下放部分權力予王儲查理斯（圖源：法新社）

丹皮爾相信，英女王可能會在95歲之時引用攝政法，賦予查理斯履行君主職務的權力。屆時她將仍是女皇，但查理斯則實際接管大部份職責。

有關推測與同是王室專家的資深王室記者喬布森（Robert Jobson）言論相似。喬布森2018年10月表示，英女王會在95歲時放權，讓查理斯出任攝政王。

他週日（7日）指出，認為英女王已經認真考慮放權事宜，希望確保在時機成熟時無縫過渡是；白金漢宮亦在有關方面加快速度。

1937年攝政法，容許君主在認為自己未能充分履行職能時，向繼承者移交權力。對上一次引用攝政法，要數到1810年佐治三世在精神病發後，皇儲以攝政王身份代為統治。

事實上，種種跡象都顯示查理斯已開始接管部分職責，包括出席國會開幕大典及英聯邦政府首腦會議（CHOGM）等。不過，英國亦有聲音認為，英女王應「跳過」查理斯，直接傳位予民望較高的威廉王子（Prince William）。

（綜合報道）