【DSE放榜】英國政壇多高材生　特朗普成績為何至今成謎？

香港中學文憑試（DSE）週三（10日）放榜，12名學生成為狀元。在歷屆狀元中，不少人選擇從醫和從事研究，也有人志向從政。外國名人的公開試成績又是如何？綜觀英國數位知名政客，有人成績相當出眾，也有人試場失意。美國總統特朗普（Donald Trump）的公開試成績至今仍然是謎，背後原因竟與法律有關。

英國前首相卡梅倫（David Cameron）是有名的高材生，他年少時於著名的伊頓公學（Eton College）就讀，在英國高級程度會考（A Levels）修讀歷史、藝術史和經濟與政治3科，均考獲A等成績。他踏上從政之路前入讀了牛津大學（University of Oxford）布拉塞諾斯學院（Brasenose College），修讀政治、哲學與經濟（PPE）。

另一名前首相貝理雅（Tony Blair）年輕時入讀愛丁堡費蒂斯公學（Fettes College），公開試中考獲3科優良。他休學1年後，進入牛津大學聖約翰書院修習法律。

政客成績：卡梅倫是英國典型精英教育制度下的產物，曾入讀伊頓公學和牛津大學。（視覺中國）

下任首相熱門人選約翰遜雖然經常頭髮蓬鬆，口裏不時説着晦澀難懂的詞語，但原來他也是貴族學校伊頓公學出身，曾擔任校報編輯，並因英語和古典學的出色表現，獲得甚具聲望的「紐卡素獎」（Newcastle Prize）。他其後進入牛津大學巴利奧爾學院（Balliol College）修習古典學。

郝爾斌兩科E 其母稱「字體太潦草」

與曾經進入執政圈的政客不同，現任工黨領袖郝爾斌（Jeremy Corbyn）的成績卻相對遜色，只是在高級程度會考考獲兩科E等成績。郝爾斌承認，自己並非一名學術上成功的學生，並自嘲成績不佳可能與字太醜有關，他引述自己母親笑稱：「他們（考評官）應該是看不清楚你的字跡。」

政客成績：郝爾斌在英國高級程度會考考獲兩科E等，他的母親笑稱是因為他的字體太潦草。（路透社）

特朗普去信學院 禁止披露成績

除了英國政治人物，美國總統特朗普的學業成績也備受關注。惟經過傳媒多番追查，這名出位總統的成績依然沒有曝光。據特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）透露，特朗普的成績之所以至今仍然保密，原因是他曾受特朗普指示，去信其就讀的高中和大學，以及大專院校委員會（College Board），威脅他們一旦發放特朗普的成績紀錄，將會受到法律追究甚至坐牢。

根據當地《家庭教育權和私隱權法案》（Family Educational Rights and Privacy Act）在未得學生書面同意下披露其學術成績已屬違法，特朗普下令寫的信件其實沒有必要。《福布斯》（Forbes）分析特朗普之所以不想公開成績的原因，例如特朗普曾多次聲稱自己「考第一」，但他可能是説謊；而他經過批評前總統奧巴馬（Barack Obama）的學歷，但兩人的學業生涯表現其實差不多。