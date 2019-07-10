默克爾再全身顫抖　指或是心理問題籲公眾放心

德國總理默克爾（Angela Merkel）的健康狀況再受到關注，她週三（10日）在總理府外為到訪的芬蘭總理林內（Antti Rinne）舉行歡迎儀式時，站立期間身體再次明顯顫抖。默克爾與林內會晤後召開新聞發布會，堅稱自己沒事，可能是心理問題所致，叫大家不用擔心。

64歲的默克爾將在一週後（7月17日）迎來她65歲生日。

她週三（10日）在歡迎儀式時，奏國歌站立期間明顯全身顫抖。默克爾週三對此表示，大家不用擔心，指這可能是6月中發生首次全身抖震事件後，讓她受到心理影響所致，又指類似情況會消失。

默克爾6月18日在總理官邸外，出現全身抖震及看來快要站不穩的情況。她其後解釋説是自己脱水才會這樣，在喝完至少3杯水後已好多了。

默克爾：64歲的默克爾將7月10日在總理府外為到訪的芬蘭總理林內（Antti Rinne）舉行歡迎儀式時，站立期間身體明顯顫抖（圖源：法新社）

另一次是在6月27日新德國司法部長的儀式上。她站在總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）旁邊時突然不由自主地全身抖震，據報維持約2分鐘的時間。德國政府及後解釋她並無大礙。

默克爾6月底在大阪出席二十國集團（G20）峯會時，則強調自己身體良好。

（綜合報道）