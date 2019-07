默克爾坐迎外賓　暗認須忍受健康問題持續

德國總理默克爾(Angela Merkel)7月11日在首都柏林(Berlin)迎接到訪的丹麥首相弗雷澤裏克森(Mette Frederiksen),在奏國歌時坐下觀看儀式,相信是為避免再讓人看到她全身顫抖的情況。

按照慣例,領袖在歡迎儀式上應該站立,但今次默克爾在歡迎儀式前一天特地要求安排坐席。有傳媒推測,此舉或因默克爾週三(10日)在同一地點迎接芬蘭總理林內(Antti Rinne)時,站立期間突然明顯全身抖震。她事後解釋,這可能是心理問題所致,並稱自己很好、大家毋需擔心。

默克爾:默克爾7月10日再次在公眾場合出現身體顫抖狀況。圖為默克爾迎接芬蘭總理林內。(路透社)

↓↓↓默克爾曾數次再出席公開場合時「全身顫抖」,更多圖片請點擊放大觀看:

+ 7 + 6 + 5

類似情況在6月也曾出現兩次,引發各界對默克爾健康狀態的擔憂。多間當地傳媒推測,默克爾頻繁出現全身顫抖的情況,可能是由於脱水、焦慮、壓力或工作過度。有報道指出,默克爾是出名的「工作狂」,曾經連夜召開馬拉鬆式會議,難免影響身體健康。

默克爾接待丹麥首相弗雷澤裏克森時,未有表現出身體不適,還不時點頭微笑致意。當日她接受訪問稱,自己狀況很好,人們不需擔心,但承認「我將要忍受它一段時間」(I will have to live with it for a while)。

她續稱,自己即將年滿65歲,我不會變得年輕,但愈來愈有經驗(I』m not getting younger, but maybe more experienced)。默克爾將在17日迎來生日。