默克爾坐迎外賓　暗認須忍受健康問題持續

德國總理默克爾（Angela Merkel）7月11日在首都柏林（Berlin）迎接到訪的丹麥首相弗雷澤裏克森（Mette Frederiksen），在奏國歌時坐下觀看儀式，相信是為避免再讓人看到她全身顫抖的情況。

按照慣例，領袖在歡迎儀式上應該站立，但今次默克爾在歡迎儀式前一天特地要求安排坐席。有傳媒推測，此舉或因默克爾週三（10日）在同一地點迎接芬蘭總理林內（Antti Rinne）時，站立期間突然明顯全身抖震。她事後解釋，這可能是心理問題所致，並稱自己很好、大家毋需擔心。

默克爾：默克爾7月10日再次在公眾場合出現身體顫抖狀況。圖為默克爾迎接芬蘭總理林內。（路透社）

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類似情況在6月也曾出現兩次，引發各界對默克爾健康狀態的擔憂。多間當地傳媒推測，默克爾頻繁出現全身顫抖的情況，可能是由於脱水、焦慮、壓力或工作過度。有報道指出，默克爾是出名的「工作狂」，曾經連夜召開馬拉鬆式會議，難免影響身體健康。

默克爾接待丹麥首相弗雷澤裏克森時，未有表現出身體不適，還不時點頭微笑致意。當日她接受訪問稱，自己狀況很好，人們不需擔心，但承認「我將要忍受它一段時間」（I will have to live with it for a while）。

她續稱，自己即將年滿65歲，我不會變得年輕，但愈來愈有經驗（I』m not getting younger, but maybe more experienced）。默克爾將在17日迎來生日。