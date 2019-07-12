【英國王室】梅根凱特兩家看馬球賽　路易王子向阿奇吐舌頭獻飛吻

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）7月10日首次在公開活動露面，與威廉王子（Prince William）一家出席慈善馬球賽。不過大家的焦點都落在劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的兒子、已經一歲多的路易王子（Prince Louis）身上。事關他表情多多，可愛地向梅根及阿奇吐舌頭。

英國王室：梅根的兒子阿奇7月10日首次在公開活動露面（圖源：Getty Images）

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被傳不和的梅根及凱特罕有地在非皇室官方活動一同現身，她們帶同子女出席在沃金漢（Wokingham）的皇家慈善馬球活動，欣賞威廉王子及哈里王子比賽的英姿。

兩家人大部時間都待在一起。梅根忙着抱住兩個月大的阿奇；凱特則忙於照顧三名年幼子女，兩家人似乎樂也融融。

英國王室：路易小王子對梅根和阿奇做出有趣表情（圖源：Getty Images）

一歲多的路易小王子更成為他們的「開心果」。他戴上媽媽的太陽眼鏡，對梅根和阿奇做出有趣表情，時而伸出舌頭，時而獻飛吻，非常可愛。

午餐後，路易的哥哥喬治王子（Prince George）及姐姐夏洛特公主（Princess Charlotte）在草地上踢足球，遺憾地這對路易來説好像有難度，只能四處跑動。相信待阿奇可以走路時，路易小王子就有玩伴了。

（綜合報道）