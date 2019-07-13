細數全球5大政要健康祕聞　隱瞞病情病歷甚至有替身總統？

德國總理默克爾（Angela Merkel）今年6月上旬參加正式儀式時，首度被拍到不明顫抖，事後她的辦公室解釋其為脱水事件。如今默克爾已3度發生不明顫抖。默克爾11日歡迎丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）到訪時，選擇坐着唱國歌。默克爾事後告訴記者，她很好，但「將不得不忍受這種狀況一陣子」。

默克爾：64歲的默克爾7月10日在總理府外為到訪的芬蘭總理林內（Antti Rinne）舉行歡迎儀式時，站立期間身體明顯顫抖（圖源：法新社）

顫抖揭「女強人弱點」？默克爾：我很好

默克爾表示：「我很好，你們不需要擔心我。它來了，而它有一天也會走。」

默克爾3度不明顫抖留給德國民眾疑慮，擾動國內氛圍。10年來，默克爾以過人耐力贏得人民敬重。據信她常和世界各地其他領導人談判到深夜，令他們幾乎精疲力竭，默克爾本人隔天早上卻仍保持清醒。

許多德國人對默克爾近期3度不明顫抖感到吃驚，因為這和她2005年剛當選德國總理時的狀況非常不同。保守派的德國焦點周報（Focus）筆下稱，不明顫抖揭露「女強人的弱點」，也重新拋出誰最後會繼任德國總理的問題。默克爾已表示，2021年任期結束後，將不再競選總理。

對領導人病歷保密 全球例子不少

自2017年地方選舉慘勝後，默克爾發現自己面臨的壓力愈來愈大。默克爾在選民中仍是最受歡迎的政治人物。但批評者以默克爾辦公室不再詳述她身體狀況為由，抨擊默克爾，説她就像之前一樣，對自己政見和傳記態度不坦率。

目前還不清楚默克爾顫抖究竟多嚴重。但綜觀全球，她的辦公室不是第一個對領導人病歷保密的機關，他們通常是為了避免被傳領導人不適任，或太虛弱以至於無法擔當職務。

默克爾不是第一個對健康狀況保密的領導人，2016年美國總統競選期間，民主黨候選人希拉里也曾隱瞞罹患肺炎。（視覺中國）

希拉里遭目擊雙腳癱軟 稱是染肺炎

數名美國總統和著名政治人物選擇對自己的醫療狀況保密。2016年美國總統競選期間，民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton）在紀念911事件罹難者活動期間感到不適，先行離場。一名觀眾拍到，希拉里雙腳癱軟，由特勤局特工將她扶進一輛休旅車。

競選團隊表示，希拉里只是脱水。稍後卻又澄清，她因為長期過敏咳嗽後，被診斷出肺炎。希拉里偶然的輕微疾病，數月後引來共和黨籍對手指控，説她罹患不明疾病。

對手隱匿病情 成了特朗普競選新武器

正如華盛頓郵報當時報道，希拉里最初想對肺炎診斷保密，此舉卻適得其反，「引發競選活動期間對她最具破壞力的一系列事件，也提供當時民調落後的共和黨提名人特朗普新武器，破壞希拉里在第一次辯論前已經計劃兩周的攻勢」。

希拉里之後向CNN表示，沒有公開病情是因為她覺得「沒什麼大不了的」。

其他領導人還隱瞞比希拉里更嚴重的疾病，通常隱瞞數年之久。

其他美國著名政治人物隱瞞的病情比希拉里更嚴重，美國前總統甘迺迪被暗殺數十年後，醫療檔案揭露他在世時罹患愛迪生氏病。（美聯社）

甘迺迪罹愛迪生氏病 隔數十年才揭露

美國已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）被暗殺數十年後，醫療檔案揭露他當時服用以前大眾不知情的藥物，包括激素和止痛藥。大家都知道甘迺迪患有背痛，但這些醫療檔案顯示，他也被診斷出罹患愛迪生氏病（Addisons disease），這種病使患者腎上腺無法產生足夠的激素。

愛迪生氏病通常在罹患結核病後成形，因此當時大眾懷疑甘迺迪在世時受疾病折磨，他的助手小心翼翼地發表聲明，否認他罹患結核病引發的愛迪生氏病。嚴格來説，不排除有其他原因引發甘迺迪的愛迪生氏病。

法國前總統密特朗（Francois Mitterrand）（右）（法新社）

密特朗瞞病數年 龐比度死在辦公室

法國前總統密特朗（Francois Mitterrand）1996年因前列腺癌過世後八個月，他的專屬醫生古柏勒（Claude Gubler）稱法國總統成功隱瞞疾病長達數年。

此事引發一些法國民眾憤怒，他們認為古柏勒公開個人醫療細節，違反嚴格的隱私權法條。但這項聲明也十分引人注目，因為密特朗每6個月都會誠實公開他的身體狀況，避免1974年法國龐比度總統（Georges Pompidou）死於辦公室事件再發生，當時龐比度沒有公佈他已經癌症末期。

奧朗德做前列腺手術 對病情避重就輕

自此，其他法國總統對他們罹患的疾病保密。法國前總統奧朗德（Francois Hollande）2013年承認，他2011年做過前列腺手術，事後不久宣佈參與總統競選。直到當選，他都沒有公佈他的身體狀況，只説是前列腺良性腫脹。

圖為尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）出席選舉造勢活動。（美聯社）

尼日利亞總統倫敦就醫 鬧出替身總統

候選人健康狀況近來也成為尼日利亞競選活動議題，總統布哈里（Muhammadu Buhari）2019年總統大選前被認為身體狀況不佳。在第一個任期內，布哈里花了很長時間在英國尋求醫療照護，但尼日利亞官員沒有公佈他正接受什麼療程，或為何要接受治療。自2015年當選總統，布哈里去年5月起花了至少170天待在英國倫敦，接受治療。這項傳言引發尼日利亞陰謀論者指出，布哈里在首都阿布加有替身，他為連任費盡心機。

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