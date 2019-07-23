英國新首相約翰遜：是「天才」還是「狂人」？

英國保守黨7月23日公佈投票結果，前外相約翰遜（Boris Johnson）以92,153票擊敗46,656票的外相侯俊偉（Jeremy Hunt）當選黨魁，成為英國新任首相。他再次強調，英國將於10月31日脱離歐盟。他曾形容脱歐是個「拚死一搏」（do or die）的任務。 現年55歲的約翰遜無疑有「天才」一面，牛津大學出身、辯論社主席，但同樣有「瘋子」一面，經常説錯話、黑歷史無數。他做過倫敦市長、外交大臣，且是脱歐派大將，但更讓公眾印象深刻的，卻可能是他不修邊幅的外型、時而出位的言行，稱他為「怪咖」也不為過。

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英國民眾對約翰遜的看法相當兩極，這可以從民調結果反映。YouGov在5月訪問當地民眾對各個下任首相熱門候選人的觀感，數據顯示，約翰遜在9位候選人之中高居第一，28%受訪民眾認為他會是稱職的首相，但別以為他人見人愛，另一邊廂又有高達54%民眾「唱衰」，覺得他會是個壞首相。至於那些認為他中規中矩、印象尚可的中間派民眾僅佔18%，遠遠低於其他候選人。

YouGov調查顯示，約翰遜既有28%民眾喜愛他，也有54%民眾不看好他（YouGov網站）

「天才」一面：精英派

無論在公事或在私事，約翰遜同樣是爭議人物。他既屬社會精英，但不是文質彬彬類型，帶點不修邊幅的味道，甚至不時顯露流氓個性。

約翰遜屬於「精英派」。他1964年出生於美國紐約，父母當時在美國工作，到了他5歲的時候，舉家返回英國（約翰遜至2016年才取消美國公民身份）。他之後就讀於英國享負盛名的私校伊頓公學，並考入牛津大學修讀古典文化，與後來成為首相的卡梅倫（David Cameron）是同窗。當時的校友、英國記者楊（Toby Young）後來成為約翰遜從政的支持者，他稱「約翰遜在19歲已經表現出眾的一點是，當人人在埋頭苦幹，他已經完成了工作。」

他的辯才也是一流，擔任牛津辯論社（Oxford Union）主席，但在當選背後，同學之間不無怨言，這是因為他在競選時，先假裝成支持當時得令的社會民主黨（Social Democratic Party），但至當選後，他才露出他傾向保守黨的立場。

無怪乎後來有人形容約翰遜的性格是忠於自己，但沒有忠於任何信念（loyal to himself, not to any idea.）。而這也很切合約翰遜後來從政的風格。

約翰遜（右）與卡梅倫（左）是牛津大學的同窗（Getty Images）

黑歷史：慣性謊言、N次出軌

約翰遜的「黑歷史」，最早見於他的記者生涯，他80年代尾畢業後沒有立刻從政，而是當上一名記者，在《泰晤士報》（The Times）擔任實習生。但他闖禍了，有一次他為了把自己的文章放上頭版，竟自行創作了一些專家説話，然後指是他的教父、歷史學家盧卡斯（Colin Lucas）説的，結果盧卡斯「大義滅親」打電話到報館投訴，約翰遜就這樣遭開除。多年後，約翰遜承認「這是非常惡劣的。」

但這次開除未有讓約翰遜離開傳媒界，他憑藉人脈關係，成功轉到《每日電訊報》（Daily Telegraph）工作，並從1989年至1994年出任該報駐布魯塞爾的特派記者，專注有關歐盟的報道，而這也成為他「反對歐盟」的開始。他之後一直在媒體界打滾，直到踏入從政之路。

2018年，約翰遜與結婚25年的第二任妻子惠勒辦理離婚手續，他在婚內曾多次出軌（Getty Images）

在愛情路上，約翰遜更多黑歷史，不但是「壞咗的人」，而且壞了很多次。他畢業後就與首任妻子Allegra Mostyn-Owen結婚，但之後有婚外情，1993年離婚收場，旋即與「小三」惠勒（Marina Wheeler）結婚，兩人之後育有4名子女。

但似乎約翰遜還未定性，他之後再起碼兩次發生婚外情，還傳有私生子，遭惠勒兩度踢出家門，只是之後又和好，直至2018年，約翰遜再有外遇，這次終於簽紙離婚。而這次的「小四」，就是約翰遜的女友、極可能以「第一女友」身份入主首相府的西蒙茲（Carrie Symonds）。西蒙茲是保守黨的前通訊主管，也是英國《獨立報》（Independent）共同創辦人Matthew Symonds的女兒。

2014年5月，時為倫敦市長的約翰遜在英國出席印度教活動（Getty Images）

從政作風：英國版特朗普？

約翰遜在傳媒界累積人脈與知名度後，2001年開始從政，在這一年，他當選國會議員，而且一做便是八年，至2008年一鳴驚人，成功幫保守黨從工黨手中搶去倫敦市長的寶座。

論從政風格，很多人把他與美國總統特朗普（Donald Trump）相比，這不止是兩人都有一頭蓬鬆的金髮，更是兩人都言論出位、尖酸剋薄得罪人、「語言偽術」的作風。有趣的是，特朗普頗為欣賞約翰遜，公開多次支持約翰遜做英國首相，但約翰遜則明顯不領情。

約翰遜爭議言論例子：

2018年在報紙專欄談穆斯林婦女服裝：「若你跟我説布卡（Burka）罩袍是壓仰的，我會同意......我會進一步説這是絕對荒謬的，因為這是人們選擇去讓自己穿得像個郵筒。」

2017年在禁酒的錫克教的教堂談喝酒：「當我們去印度，去孟買或德里，我們要帶酒，帶Johnnie Walker，或帶上威士忌，因為你知道印度會徵收重税。」

2016年4月談奧巴馬，指該位美國總統「帶有肯尼亞血統，對大英帝國有祖傳的反感」，惹來爭議。

約翰遜擔任倫敦市長期間，宣傳倫敦奧運時不慎卡住在高空滑索的搞笑場面：

2016年的脱歐公投一役，在「留歐」與「脱歐」的陣營之間，約翰遜最終選擇了後者，與自己的大學好友兼黨友、時任首相卡梅倫打對台。

約翰遜帶領脱歐派成功在公投勝出，但更具爭議的是約翰遜在這次公投的拉票手法，他再一次使出「語言偽術」本領，例如脱歐陣營的宣傳巴士上，大字印有「每星期英國向歐盟付上3.5億英鎊」的宣傳標語，這個數字存在誤導成分，忽略了英國也會從歐盟取得資助的金額，又或者脱歐陣營故意吹噓有關土耳其移民的議題，宣傳土耳其民眾未來可能會在加入歐盟後湧入英國，也是明顯煽動民緒。

誤導爭議也使得約翰遜有涉嫌公職失當之嫌，遭法庭發出傳票，至最近獲法官同意撤銷，讓約翰遜「過了海就是神仙」。

在脱歐公投後的生涯中，約翰遜一度有拜相的機會，但最終因同是脱歐派的高文浩「跳船」，約翰遜退出選舉。及後文翠珊2016年當選首相，他反而最後獲文翠珊選為外交大臣，但兩人最終還是鬧翻，由於在脱歐策略上的不同，約翰遜2018年7月辭職，之後開始覷覦文翠珊的相位。

7月17日的競選論壇上，約翰遜突然高舉一條雪藏魚，指英國在歐盟反而推升它的價格（Getty Images）

脱歐需要約翰遜？

約翰遜做首相的任務難度絕不低，如今距離10月底脱歐的時間已不多，既要盡速説服國會，通過脱歐方案，另一邊廂，組閣也是問題，財相夏文達（Philip Hammond）、司法大臣郭達瑋（David Gauke）均已表明，一旦約翰遜當選首相，他們就會辭職。不少人對新一任首相並不看好。

但對於很多英國民眾來説，首相文翠珊3年來都遲遲未能解決脱歐問題，讓民眾也極渴望有另一人選出來，以另一套方法處理此事，如今常有出其不意之舉、帶點無賴作風的約翰遜，無疑與謹慎派的文翠珊各走兩個極端，讓歐盟遇到完全不一樣的「對手」。約翰遜已不斷重調會在10月底如期脱歐，甚至放話指不惜暫停國會運作以清除阻礙，他的戰略會否奏效，讓人拭目以待。