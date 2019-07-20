日本參議院選舉奇軍　高呼打倒NHK「保護國民」

日本參議院選舉即將在7月21日舉行。國會選舉不論是日本國內外，一般都只會把注意力放在執政黨與主要在野黨之爭，但實際選舉背後還有一些「奇特別致」的黨派參與選舉，例如是反NHK電視台的「保護國民防止NHK傷害黨」。

N國黨代表立花在政見宣傳連呼打倒NHK，不知正在拍攝的NHK工作人員作何感想。（NHK）

「保護國民防止NHK傷害黨」簡稱N國黨，是日本一個政治團體。聽政黨的名字必然聯想到日本放送協會（NHK），而事實只要有觀看過他們的政治宣傳，都會熟識他們的口號：「打倒NHK」。

在NHK節目中高叫打倒NHK

每屆大選NHK均會設置特備節目，讓每名參選人在電視發表政見。N國黨代表立花孝志，就花了10分多鐘的時間説明為何要「打倒NHK」，並稱N國黨的選舉公約（目標）只有一個───「打倒NHK」。有黨內地區候選人更直接在節目上連呼「打倒NHK」，令人大感詭異。

不過如此匪夷所思的政黨，背後有一定支持。在4月舉行的地方統一選舉中，N國黨派出47人參選26人當選，是非傳統政黨當選率最高。

N國黨各候選人宣傳政見的模樣，果然，非常有特色。（NHK）

討月費如追債 NHK成社會議題

打倒NHK為何也能成為賣點，想必是因為人們對NHK反感在日本已成為社會議題。NHK是按照日本法律成立的公營電視台，法律賦予其徵收月費的權力。

因NHK收費的基準是「只要有電視機就收費」，且假定每家每户必定有電視機，欠繳月費者會被控，該公司追繳月費有如追債一樣。過去有酒店就因「每間房每部電視機逐一計算」，而被NHK追繳過億日圓費用，令人側目。

NHK親政府立場也被批評報道不公，導致一股「罷看NHK」的風氣在社區蔓延。「打倒NHK」的競選理念能得到支持，相信亦因此而來。

除接連高呼「打倒NHK」外，N國黨部分候選人在政見宣傳節目上穿上了奇怪的裝扮，做奇怪的演出廣受注目。該黨在參議院選舉中派出了共41名候選人（37名地區選區，4名比例代表）參選，然它能否以奇兵姿態殺入議院，仍有待時間證明。