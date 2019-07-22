【英國王室】白金漢宮招大廚福利佳　人工仲哈哈哈哈

假如你能夠煮得一手好菜，以下這份工作可能是好選擇。英國王室7月18日刊登招聘廣告，聘請一名「有雄心且能勝任」的廚師成為白金漢宮（Buckingham Palace）的駐場大廚。

英女王向來吃得健康清淡，身為她的御廚，除了廚藝了得，更要搞清楚她的好惡。英國白金漢宮7月20日起迎來每年的夏季開放時期，圖為7月19日職員陪同英女王在國宴廳觀看展覽的陳設。（Getty Images）

招聘廣告中提到，有興趣應徵的人士需要肯定對食物和飲食業熱情，盡力與團隊合作，亦需在提供額外服務時親力親為；除了白金漢宮成員外，大廚也可能為國賓和其他王室成員烹調食物。廣告又內容指出，宮內標準異常地高，而且每一日都非常繁忙，因此應徵者需是有雄任以及能夠勝任的人。

王室大廚的工作為五天工作制，入職時的税前年薪為22,076英鎊（約215,541港元），即月薪約1.8萬港元。福利包括33日有薪假期和公眾假期，並可以使用宮內一系列娛樂設施。王室亦會為員工提供免費食宿。

身為英女王的御廚，當好好照顧她與王室成員的腸胃，上任前最後參考一下前同事的建議。2018年有英國媒體報道，英女王對飲食有另類的執着，因此英國王室成員的餐單也跟普通人不一樣。前御廚麥格雷迪（Darren McGrady）向英國每日郵報（Daily Mail）透露：王室成員都不會進食龍蝦、蟹等海鮮類食材，以防食物中毒。英女王自己亦有「走蒜」慣例。麥格雷迪亦指出英女王偏好吃全熟的肉，而她最不喜歡的是碳水化合物，因此王室餐單上不會出現意粉、米飯及薯仔。