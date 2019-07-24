英國保守黨黨魁選舉結果公布，一如外界所料，55歲的前外相約翰遜（Boris Johnson）登上首相寶座。 出名不修邊幅、頭髮凌亂約翰遜，其家事一樣成為外界茶餘飯後的話題，事關他正與第二任妻子辦理離婚；與此同時，6月又傳出他與新女友西蒙茲（Carrie Symonds）吵架。 若兩人關係未變，約翰遜可能會攜西蒙茲入主唐寧街10號，後者由「第三者」一躍成為英國「第一女友」，更是該國以女友身份入主首相府的第一人。

約翰遜：英國前外相約翰遜奪得首相之位，他可能會攜女友西蒙茲入主首相府（圖源：法新社）

長袖善舞女公關 「第一女友」上位快

西蒙茲一襲金髮、面容姣好，年僅31歲已在英國政界打混近十年，今次更有可能進駐英國政府權力核心唐寧街10號。她曾為保守黨通訊主管，又曾擔任前文化大臣韋廷毅（John Whittingdale）及英國內政大臣賈偉德（Sajid Javid）的特別顧問。

外界相信，西蒙茲與約翰遜多年前就已相識，2012年約翰遜當選倫敦市長時，她就是前者的顧問之一。她今次亦是約翰遜競選團成員，月初有份出席他的造勢活動。

不得不提的是，她父親Matthew Symonds就是英國《獨立報》（Independent）共同創辦人之一。

約翰遜：西蒙茲年僅31歲已曾為保守黨通訊主管（圖源：Carrie Symonds Twitter）

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搭上花心人夫 「第一女友」保持低調

約翰遜愛情路上甚多「黑歷史」。他經歷兩段婚姻，更是「外遇萬千燦爛像繁星」。1993年與首任妻子離婚收場後，他即與惠勒（Marina Wheeler）結婚，兩人之後育有4名子女。

他之後至少兩次發生婚外情，二人在2018年終於簽紙離婚，但離婚手續仍在辦理。今次與跟他有段情的「第四者」就是西蒙茲。約翰遜打算攜西蒙茲入主唐寧街10號，後者將成為以女友身份入主首相府的第一人。

按照傳統，新任首相會在首相府門前發表講話，並會與丈夫或妻子聯袂合相，然後一同進入首相府，二人更會去覲見英女王。惟《太陽報》引述西蒙茲朋友報道，這名準「第一女友」為免成為鎂光燈的焦點，近月一直保持低調，並打算拒絕在當天陪同約翰遜。

約翰遜：外界相信西蒙茲日後會陪伴男友出席大大小小的公開活動、會議及出訪（圖源：法新社）

「我無名份送給你」 西蒙茲身份尷尬

身為約翰遜的另一半，外界相信西蒙茲日後會陪伴男友出席大大小小的公開活動、會議及出訪。對於到訪沙特阿拉伯或梵蒂岡等更保守的地方，西蒙茲的身份可能會有些尷尬，但基於外交禮儀，任何外國政府都不可能拒絕她的到訪。

另一方面，作為是環保主義者、女權倡導者的新時代女性，西蒙茲可能會繼續她在環保組織Oceana的工作。有保守黨人就擔心，西蒙茲可能會野心勃勃，干涉約翰遜的公事。不過無論如何，在兩人的感情方面，消息稱，約翰遜計劃與前妻完成離婚手續後，迎娶西蒙茲，給予對方名份。

英國歷史上僅有一位在任內成婚的首相，即1768年至1770年間擔任首相的第三代格拉夫頓公爵（Duke of Grafton）菲茨羅伊（Augustus FitzRoy），他於任內離婚並且再婚。

（綜合報道）