馬來西亞前國王「閃離」選美冠軍　原因疑涉新生兒

馬來西亞前最高元首穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）的代表律師證實，穆罕默德五世7月1日已與妻子沃耶沃金娜（前譯沃埃沃季娜，Oksana Voevodina）離婚。兩人離婚原因眾説紛紜，其中一種説法是男方懷疑兒子不是自己親生的。

馬來西亞國王退位：沃埃沃季娜2015年艷壓羣芳，在莫斯科選美中贏得冠軍。（路透社）

他們2018年11月22日結婚，當時即受到皇室成員的反對。穆罕默德五世1月退位，外界因此稱他「不愛江山愛美人」。律師稱，兩人已於6月22日在新加坡提交文件，7月1日完成離婚手續。

澳洲新聞網報道，相信沃耶沃金娜已帶着孩子回到俄羅斯，但她仍對外宣稱自己沒有離婚。她表示，「這是一種挑釁的行為，我們從未離婚。」她還在Instagram上向穆罕默德五世表白，稱「我希望成為他生命中最後一個人，我希望和他一起生活，直至我的人生結束。」

沃耶沃金娜雖然強調與丈夫情比金堅，然而馬來西亞《新海峽時報》（New Straits Times）報道，兩人結婚不足一年，已被確認是真的離婚證書副本已在網上流傳。

穆罕默德五世的代表律師向《星期日泰晤士報》（Sunday Times）證實兩人離婚的消息，並稱「沒有任何客觀證據證明孩子的親生父親」。這番話觸發外界對離婚原因諸多猜測。律師還表示自己代表前國王，請求大家尊重殿下的隱私。