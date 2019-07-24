【ICON】自比邱吉爾的約翰遜　二戰與脱歐：英國兩個時代的豪賭

2014年，還是倫敦市長的約翰遜出版了一本書——《邱吉爾因素》（The Churchill Factor：How One Man Made History）。約翰遜對於二戰時期首相邱吉爾的仰慕不言而喻，在他眼中，英國當今的脱歐處境就好比邱吉爾面對納粹德國，都是一場充滿風險的賭博。

眾所周知，約翰遜對於歐盟以至英國留歐或脱歐立場並非從一而終，不少人都會形容，約翰遜是一名「機會主義者」，這個字似乎語帶貶義，不過在他本人眼中或許是褒義的，皆因他的偶像邱吉爾同樣被視為機會主義者。或許英國脱歐風波對於約翰遜而言，是「機會來了」，不過到底會是創造歷史的英雄，還是另一位黯然收場的保守黨黨魁？

約翰遜當年的新書發布會，歐思邦也有撐場。（Getty Images）

約翰遜不只一次把英國脱歐的兩難處境與邱吉爾二戰時期情況相比，他形容邱吉爾是個「強迫性賭徒」（compulsive gambler），整個政治生涯都在賭博，而且經常押錯注：

「對於加里波利（Gallipoli）戰役，他錯了。對於金本位，他錯了。對於印度（1943年的孟加拉飢荒），他錯了。在政治生涯的諸多問題上都錯了，但在1930年代，他跟希特拉與納粹黨來了一場豪賭。」

人所共知，這場近80年前的豪賭最終勝利了，邱吉爾不理外交大臣哈利法克斯勛爵（Lord Halifax）等人跟希特拉議和的要求，堅持戰爭，最終帶領英國贏了二次大戰。BBC在2002年進行民調，英國人就選了這位戰時首相為「有史以來最偉大英國人」。

邱吉爾獲BBC民調選為「史上最偉大英國人」。（Getty Images）

約翰遜便形容，邱吉爾也曾被大多數的英國貴族「深深厭惡」，指責他是無恥的機會主義者，但在二戰上的決定絕對正確，而約翰遜在這段歷史之中得出的教訓是，「有時候你必須做艱難的事情，你要選擇站在一個所有人都認為太冒險的位置。」

約翰遜對於邱吉爾的祟拜顯而易見。他出版《邱吉爾因素》一書盡述了邱吉爾的機智、才華橫溢，並促選民為英國挑選一位像邱吉爾一樣能締造歷史的首相。然而，這本書的風評沒很好，一方面是對邱吉爾過於偏袒，為其過失及缺點辯護，而且明眼人都看得出約翰遜欲自比邱吉爾。劍橋大學歷史系教授Richard Evans就形容，這本書比較像是「約翰遜本人的長篇宣傳」。

約翰遜頭髮凌亂，作風滑稽，跟英國傳統政客形象迴異。（美聯社）

這種自我抬舉或許令人有點吃不消，不過約翰遜與邱吉爾的背景確有幾分相似：同是出生於富裕家庭，從政之前曾為記者，喜愛寫作，行事怪誕。兩人與英國政客傳統的莊嚴形象相反：邱吉爾像個醉漢，酒杯雪茄不離手；約翰遜則不修邊幅，婚外情不斷。

成長記：精英中的精英

Elite，精英從政深入了英國的骨髓，同樣出身於精英階層的約翰遜與邱吉爾一樣，自小已有政治野心。傳統貴族學校伊頓公學（Eton College）至今培養出20位首相，約翰遜也不例外，小時候已經野心勃勃，説要做一個世界王帝（world king），出生於美國的他甚至連美國憲法第二條也查看過，看看是否可以選總統。不過他一家後來遷居回英國，目光自然由白宮移到唐寧街10號。

５歲的約翰遜與父親Stanley Johnson。(互聯網)

約翰遜的父親是政客兼作家Stanley Johnson，跟不少上流社會家庭一樣，成長環境優越卻充滿錯亂。約翰遜孩提時期，父母曾去吃午餐卻把不慎把他獨留在車廂；四兄弟妹小時試過走失，或者不小心從行駛的車上掉下來。但父母對孩子的教育卻嚴格非常，兄弟姊妹間的競爭激烈，弟弟Leo就形容，家裏有「股瘋狂做事情」的狂勁，眾人都在忙着，不會停下來。四名孩子長大後都唸名校，一門四傑全部牛津畢業。

約翰遜作為老大，深深受家庭文化影響，好勝心也自小已培養出來。少年時期，約翰遜父母離異，母親曾因精神問題短暫離開了子女，促使了約翰遜的性情改變，變得更強悍、專注，正如他對女友們所説「要變得無堅不摧，才可讓自己免於這種傷痛」。

約翰遜出身自「首相搖籃」伊頓公學，入大學後成為牛津辯論社主席。(路透社)

到了牛津時期，他與細兩歲的卡梅倫都屬著名「布靈頓俱樂部」（Bullington Club），成員都是上流社會的富家子，約翰遜還是牛津辯論社（The Oxford Union）的主席。這兩同門師兄弟、保守黨友，從小鬥到大，雖然由伊頓至牛津時期，卡梅倫的風頭遠不及約翰遜，但修讀哲學、政治與經濟學的卡梅倫卻以一級榮譽畢業，唸古典文學的約翰遜只得二級榮譽。

文人本色——貌似合理，夾雜錯誤

約翰遜與邱吉爾都具有語言天賦。邱吉爾是個不折不扣的文字天才，掌握的詞滙多達12萬個，戰時憑着演説激起了英國人的鬥志。約翰遜通曉法語、意大利語、拉丁語，熱愛歷史。同學讚他聰明睿智，講説話總是文縐縐的，感覺守舊卻魅力驚人。約翰遜也曾吹噓自己能以古希臘文背誦出荷馬史詩《伊利亞特》（Iliad）的頭一百行。

邱吉爾甚有文采，戰後沒得到諾貝爾和平獎，卻憑着其撰寫的歷史傳記為奪得1953年諾貝爾文學獎。（Getty Images）

語言天份、巧言善辯的本領，也許為約翰遜確立了「執筆維生」之路。不過在約翰遜傳媒生涯當中，早期曾經試過因捏造專家言論被開除，在他的報道裏往往不乏錯處。他於2003年曾為《旁觀者報》（The Spectator）採訪意大利前總理貝魯斯科尼（Silvio Berlusconi），文章裏繪聲繪影地寫着貝魯斯科尼當時在別墅裏穿着「白衣透視睡衣裝束」，卻把他誤寫成「歐洲最富有的人」——「貌似合理、樂觀、有趣、錯誤」，這就是約翰遜的辯論本色，由記者生涯延伸至政治生涯裏。

正如英國語言學教授Paul Clinton形容：

他知道怎樣使聽眾發笑，與此同時在掩飾自己政策欠奉、不願承諾、半事實、不實説法，與及埋沒真相。

2016年，約翰遜以外相身份帶哥倫比亞時任總統桑托斯參觀邱吉爾戰爭室。（Getty Images）

他的政治生涯起步較卡梅倫遲，卡梅倫甫畢業便涉足政治圈，順境亦來得較早，以僅43歲之齡入主唐寧街。那時的約翰遜正是倫敦市長，與其説約翰遜是個「出色」的倫敦市長，以「出位」來，玩世不恭的在倫敦奧運空降亮相，踏着Boris Bike（城市共享單車）上班，以自己諧趣幽默的形象，把倫敦包裝成「世上最正的城市」，同時把自己躋進國際鎂光燈下。

蜚聲國際的倫敦市長 政績是?

無可否認，在約翰遜治下的八年，倫敦市發展得不錯，市面交通改善了，奧運辦得相當成功，主要的跨城市鐵路工程亦順利動工。不少英國政客及政治評論員都認為倫奧和交通基建等「政績」其實都是前任市長利文斯通（Ken Livingstone）留下的，約翰遜成功把自己打造成明星市長，並沒甚麼實際政績。

約翰遜與卡梅倫可謂從小鬥到大，2015年的脱歐公投中，約翰遜「背叛」了卡梅倫。（路透社）

那時約翰遜曾被問過，是否有意成為「Dave」（他對卡梅倫的稱呼）的首相接班人，他以一貫幽默含糊帶過：

我當首相的機會就等於在火星上見到貓王，或者是我轉世成為一顆橄欖。

實情是，約翰遜40年來都在深思、計算，逐步攀登首相寶座，卡梅倫政府提出的脱歐公投就是成就了他的工具。

在2015年投向脱歐陣營，可算是約翰遜個人政治生涯的一場重大賭博，也是他成為首相的眼前唯一契機。約翰遜根本不是「死忠」疑歐派，過往多年來也持親歐盟立場，在2013年便曾在《每日電訊報》撰文，指英國脱離歐盟無助解決問題，稱很多問題都並非來自布魯塞爾，而是英國自身的短視、管理不擅、過分自滿等。及後於2014年的《邱吉爾因素》書中又形容，歐盟及其前身為其人民帶來的長期和平與繁榮，是安敦尼王朝（公元96-192年，羅馬帝國）以來未見。

畫家以作品諷刺約翰遜將帶領國家走向「斷崖式」脱歐。( Getty Images)

在轉投脱歐陣營後，約翰遜變一改口吻，稱歐盟「入侵英國公共政策的每個層面，慢慢地進行法律殖民」，甚至多次形容歐盟好比納粹德國，在2016年5月的《每日電訊報》的訪問就解釋「拿破崙、希特拉，各人試過（大一統），都是悲劇收場，歐盟只是嘗試另一種方法。」一兩年之間，對於歐盟立場有着這種一百八十度的態度，難免讓人覺得他投機，有跟他認識廿載的傳媒人就形容他是「金漆利己主義者」。

由脱歐陣營時的「每星期英國給歐盟付上3.5億英鎊」，到今日的「10月31日脱歐大限」，約翰遜的宣傳口號之下藏着什麼板斧，也確實令英國人與歐洲人存疑，保守黨或許也心存盼望，約翰遜像邱吉爾一樣，大叔皮囊下藏着滿腹妙計，能帶領英國走出另一個歷史困局。