【歐洲熱浪】多國打破高溫紀錄　英女王靠Dyson電風扇消暑

熱浪再次席捲歐洲,德國、比利時和荷蘭7月25日均打破全國最高溫的紀錄,法國巴黎亦錄得42.6度,創首都最高溫紀錄。英倫海峽另一邊的英國則錄得有史以來7月最高溫紀錄,連英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)亦要靠戴森(Dyson)風扇消暑。

英格蘭南部錄得38.1度,為7月最高溫紀錄。倫敦亦打破首都高溫紀錄,在希斯路機場(Heathrow Airport)錄得36.9度。民眾想盡辦法消暑,英女王亦不例外。有眼利的網民發現,英女王接見新任首相約翰遜(Boris Johnson)時,身後有一部價值約350英鎊(約3400港元)的Dyson電風扇,隨即引起網民熱烈討論。

歐洲熱浪:英女王靠英國公司戴森(Dyson)的電風扇消暑,有人笑稱英女王正式成為Dyson的「關鍵意見領袖」(KOL)。(路透社)

法國巴黎亦迎來破紀錄高溫,電風扇全城售罄,傳統摺扇被迫「重出江湖」。但多得「區域冷卻網絡」,利用約80公里長的冷卻管道,將極度冷卻水從大型儲水槽,透過管道送到地下儲水分站,再送往約700名顧客的建築物中,令著名景點如羅浮宮博物館(Louvre)和「老佛爺」百貨公司(Galeries Lafayate)等仍能保持涼快。

歐洲熱浪:法國巴黎打破高溫紀錄。法國國營鐵路公司(SNCF)呼籲民眾減少外出,提到酷熱天氣令部份列車需要慢駛,導致延誤。(美聯社)

德國國家氣象局(National Meteorological Service)指,北部城鎮林根(Lingen)當地時間25日下午錄得42.6度高溫,一日內第三次刷新全國最高溫紀錄。南部巴伐利亞(Bavaria)城鎮拜羅伊特(Bayreuth)著名歌劇節同日開幕,但由於受酷熱天氣影響,加上表演廳不設冷氣,部份民眾因而退票。

荷蘭南部達40.4度,首次錄得超過40度高溫,並打破前一日創下的紀錄。荷蘭國家公共衛生與環境研究所(National Institute for Public Health and the Environment)向阿姆斯特丹、鹿特丹(Rotterdam)和海牙(The Hague)發出霧霾警告。

比利時同日亦首次突破40度高溫,東部城市列日(Liege)昂格勒爾(Angleur)達40.2度。

氣候科學家指,由於溫室氣體排放導致全球暖化,熱浪變得更常見。預計酷熱天氣將持續至26日。

