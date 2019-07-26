特朗普演講活動出現冒牌總統徽章　暗諷親俄有心或無意

在現今網絡世界，以「改圖」諷刺時弊已是見慣不怪。但若不分真假，未經Fact check就盲目相信圖片，可能會弄出大頭佛，甚至幫倒忙。美國總統特朗普7月23日出席保守派活動演講時，就遇上這個情況，場內出現的總統徽章，竟然是諷刺他的「改圖」。

特朗普23日在華盛頓出席保守派組織「美國轉折點」（Turning Point USA）舉行的學生活動，可是有人發現他身後的投影，其中一個美國總統徽章竟然是「改圖」。

這個「改圖」徽章與原版主要有三個不同之處。第一，原本的白頭鷹被改成與俄羅斯國徽相似的雙頭鷹；第二，鷹隻右爪抓着的箭枝被改為高爾夫球桿，左爪的橄欖枝則改為美鈔；第三，鷹頭頂的拉丁文「合眾唯一」（E Pluribus Unum）被改帶為西班牙語「45是個傀儡」（45 es un titere）。

美國總統徽章：特朗普7月23日出席保守派活動演講時，場內的總統徽章竟是「改圖」。（AFP）

美國總統徽章：美國總統徽章應該是白頭鷹手執箭枝及橄欖枝，頭為「合眾唯一」（E Pluribus Unum）。（AFP）

目前仍不清楚有關「改圖」的來源，外界相信「改圖」是諷刺特朗普與俄羅斯的關係，以及他對高爾夫球的熱愛。特朗普為美國第45任總統，他一直被指與俄羅斯關係密切，俄國亦被指影響2016美國大選。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，白宮代表稱事前未有檢查圖片，而「美國轉折點」發言人就為事件致歉，並解釋他們並無惡意。

報道引述一名知情人士指出，「美國轉折點」影像團隊其中一名成員透過Google圖片搜尋總統徽章，但這名成員在壓力之下，未有察覺圖片有誤。有關成員在事後被開除。

（綜合報道）