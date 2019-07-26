特朗普官網售「TRUMP牌」膠飲管　挑動左翼對決

美國總統特朗普不時批評民主黨和其他左翼自由派的環保倡議，認為他們不惜犧牲美國人利益。這年來，美國不少餐廳開始以紙飲管取代膠飲管，希望減少使用塑膠產品，為地球環境出一份力。一向認為全球暖化僅是「杜撰的笑話」的特朗普團隊，便乘機作出「大反擊」，強勢推出「特朗普牌」膠飲管，並在膠飲管上以雷射激光印上「TRUMP」五個英文字。

特朗普陣營又有新搞作，這次是關於飲管。（Getty Images）

一排10支「特朗普牌」膠飲管，售價高達15美元，卻不乏人問津。官網上的產品簡介寫道：「自由派紙飲管不管用，與特朗普總統同站一方，購買可回收塑膠飲管」，並聲稱飲管是美國製造。特朗普的官方競選陣營更指出，「特朗普牌」膠飲管曾一度售罄，現已補貨。

特朗普官方網站售賣的「特朗普膠吸管」。 (網上圖片)

隨着環保觀念落地生根，越來越多餐廳、酒吧響應環保團體的號召，加入「走塑」兵團，停止或不鼓勵向顧客提供膠飲管。眾所周知，塑膠產品的原材料難以分解，當這些塑膠變成海洋垃圾，便大大威脅海洋生態，海龜鼻子插着飲管的畫面，着實惹人反思。

加州等多地 開始限制膠飲管

加州於今年1月1日正式實施新法限制塑膠飲管使用，所有餐館（快餐店除外）只可在顧客要求下才能派發即棄的塑膠飲管，是美國首個限制塑膠飲管的州份。而部分州內城市，包括三藩市及馬里布均立法禁絕膠飲管及其他即棄膠餐具。此外, 夏威夷、華盛頓、新澤西、佛羅裏達等州份或州內城市，都有意針對飲管立法。麥當勞、星巴克等美國餐飲巨頭，近年亦逐步限派或禁止膠飲管。

膠吸管逐漸被棄用，取而代之是紙製吸管。（Getty Images）

把環保當笑話 諷社會主義降臨美國

「走塑」既是全球大勢所趨，不過特朗普政府卻反其道而行。一向認為環保不應凌駕美國人「利益」、甚至認為全球暖化是謊言的總統特朗普及其支持者，認為「走塑」是滑稽的笑話。他們認為，此舉體現了自由派、左翼人士連「個人行為都要管」的思想。當中有些人更把它扣上「社會主義降臨美國」的帽子。

來自加州第22選區的共和黨眾議員努內斯（Devin Nunes）在Twitter發文，指自己曾在餐廳遇上一名女侍應，問他是否需要飲管，侍應表示這樣做是因為懼怕一班 「飲管警察」（The Straw Police）。努內斯更在帖文寫道 :「歡迎加州的社會主義」（Welcome to Socialism in California），暗諷左翼思潮在加州蔓延。

「走塑」現今被美國一班右翼人士指是激進左翼提倡「侵犯個人自由」的體現。於是，一個席捲全球「棄用膠飲管」倡議，便成為了美國右翼人士操作政治的材料。

特朗普競選團隊第一大將、2020年大選競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）向來懂得拿捏支持者心理。他在Twitter稱「讓飲管再次強大起來」（making straws great again），明顯與特朗普的競選形象連在一起。他表示競選團隊已售出14萬支「特朗普牌」塑膠飲管，從而籌募到超過20萬美元選舉經費。帕斯卡爾更指出，超過一半購買塑膠飲管的顧客，是首次捐助特朗普陣營。

100%的政治操作 犧牲的是...

「特朗普牌膠飲管」被不少環保團體批評，而更加令人擔憂的，是特朗普陣營如何為求選票，不惜犧牲一切代價、變本加厲地實行選舉策略轉型。

以往特朗普團隊拒絕遵守碳排放目標，退出巴黎氣候協議，客觀上來説，還可説是保護美國的工業，保障工廠免因減排限制而降低生產量，最終目的是促進本土經濟，讓美國「再次強大起來」。

特朗普退出巴黎氣候協議，認為環境保護是偽命題。這番倡議激起不少人批評，但支持特朗普的人也不少。（Getty Images）

但現在這一運動，已變成特朗普的單純選舉技倆，是100%的政治工具，幾乎對美國、以至全球沒有任何客觀好處。

簡單一支飲管，成為特朗普為首的右翼陣營用作政治武器，強化其「非政治正確」的又一宣傳，而犠牲的正是人類環境生態。