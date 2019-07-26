倡H動漫全部無碼　日本另類參議員獲53萬票當選

日本7月21日舉行的參議院選舉，各候選人以不同競選口號吸引選民，其中就有一位名為山田太郎的另類候選人，主張要守護ACG（即動畫Anime、漫畫 Comics與遊戲 Games）的創作自由，更反對H動漫要打馬賽克，這些主張得到不少支持，他以53萬的高票確定當選。

現年52歲的山田太郎曾是一名企業家，亦曾擔任大學教師，此次已經是第二次當選參議院議員。他坦言，對ACG界的瞭解，要歸功於他平時喜愛Cosplay與BL題材動漫的女兒。

山田太郎主張去除對ACG作品的創作限制（taroyamada.jp）

山田太郎長期關注ACG界的發展與權益，此次參選，他呼籲守護ACG創作自由，「不論是動漫，還是同人誌，『馬賽克』都是一種對人權的壓迫」，並且提倡二次創作合法化，解決盜版問題，給予動畫從業者更好的職業保障。同時，山田太郎提議，成立媒體藝術中心，保存ACG相關的藝術作品。

山田太郎的宣傳網站（taroyamada.jp）

山田太郎的政見受到日本眾多「宅男腐女」的關注和支持，他以53萬的高票當選。山田太郎表示，他在選舉期間從未依靠任何政治團體和捐獻，並在Twitter發表感言稱「我的戰鬥力是53萬，我將全力以赴戰鬥」。「我的戰鬥力是53萬」是漫畫《龍珠》內反派菲利的名言。

守護ACG創作自由是山田太郎的政治方針之一，除此之外，他還提出消除年輕人對未來的焦慮、解決虐待兒童的事件、建造温和的社會、建設日本的經濟、以及解決網絡欺凌、誹謗和詐騙等政見。