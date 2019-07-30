參演真人騷《人在野》野外探險　莫迪：自小於大自然生活

印度總理莫迪（Narendra Modi）出演著名真人騷節目《人在野》（Man vs. Wild），與英國主持格里爾斯（Bear Grylls）一同走進印度的荒野，喚醒大眾對保護自然的關注。節目將於8月12日在探索頻道（Discovery Channel）播出。

莫迪和主持前往北阿坎德邦（Uttarakhand），尋訪豹子、獅子和大象蹤影。（Discovery Channel）

格里爾斯在Twitter介紹真人騷時指，莫迪在節目中走進印度的荒野冒險，喚醒大眾對動物保育和環境改變的關注，180個國家的民眾將能夠一睹莫迪鮮為人知的一面。

莫迪亦在Twitter宣傳節目提到，印度擁有翠林的森林、多樣的野生動物、美麗的高 山和偉大的河流，看過節目後會令人希望到訪印度不同地方。

節目預告中，68歲的莫迪和格里爾斯駕車前往位於印度北部的吉姆科比特國家公園（Jim Corbett National Park）。格里爾斯向莫迪笑言，對方是印度最重要的人物，自己是工作是要好好保護他。

莫迪表示，自己從小在大自然中成長，與格里爾斯一起出演節目是展示印度豐富自然生態的機會，並提到環境保育和與大自然共生的重要。他説：「多年來，我在大自然中生活，在高山和森林之中生活。這段年月對我的生命有持續的影響。」莫迪又指，自己對參加這個關乎政治以外、在大自然之中的節目，既感到好奇又熱衷參與其中。

莫迪並非首位參加《人在野》節目的民選領袖。早在2015年，時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）便曾參演節目，到阿拉斯加州（Alaska）探險。