【兩個夠哂數】哈里王子表明最多生兩個孩子　原因是保護地球

過去香港人口快速增長，為宣傳控制生育，家計會製作以「兩個夠晒數」為口號的廣告燴炙人口。 想不到來到2019年，英國王室也會有同樣的言論。美國有線新聞網絡（CNN）7月30日報道，《Vogue》雜誌英國版日前請來哈里王子（Prince Harry）作特別嘉賓，與黑猩猩研究權威古德博士（Dr. Jane Goodall）討論環境和氣候變化等問題時，稱為了地球未來，自己計劃最多只生兩個孩子。

二人在討論中談及地球資源問題，指資源減少的情況正在發生，人類正在溫水煮蛙。哈里又表示，自兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）5月出生後，他對地球的認識起了變化：「毫無疑問，我現在有了不同看法。」

古德博士就提醒他不要生得太多，哈里就回答指「最多兩個」。他及後解釋：「但我一直在想，這個地方是借來的……我們應該能為下一代留下更好的東西。」

有網民認同他的講法，指人口過剩正毀滅地球，節制生育是件好事；亦有人批評他言行不一。

有關對話是為九月號英國版《Vogue》作準備，這期的雜誌更可以說是哈里與妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的「夫妻作」。事關梅根獲邀擔任這一期的客席編輯。

九月號英國版《Vogue》以「Forces for Change」為題，封面卻採用15位女性與一面鏡子，突出一群傑出的女性變革者。