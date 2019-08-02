【英國王室】女王「慈祥奶奶」片段曝光　當眾與威廉王子「追車」

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一名網民最近在Twitter上載一段關於33年前英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的影片，由於英女王一向形象端莊優雅，但片中她竟在公開場合上追着年幼的威廉王子（Prince William）跑，結果馬上吸引大批網友討論，紛紛留言表示「這畫面實在太罕見」。

該段影片由Twitter用戶「Lara」所發布，並在旁邊寫道：「這是一篇姍姍來遲的貼文，安德魯王子（Prince Andrew）和約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）1986年的婚禮至今已過去33年，但是英女王追着小威廉王子，避免他靠近馬車的模樣實在太可愛。」

從影片中所看到，當時60歲、身穿一身淺藍色套裝的英女王突然邁步奔跑起來，並追着在婚禮馬車後面跑的小威廉王子，而跟在女王後面一起跑的王室成員還有英女王的妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret），以及已故的戴安娜王妃（Princess Diana）；按時間推算，威廉王子當時只有4歲。

網友看完影片都表示畫面很罕見，留言稱「好溫馨」、「變成奶奶的女王真可愛」、「很喜歡看到他們做出平常人的動作」。

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（綜合報道）

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