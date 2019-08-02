【英國王室】女王「慈祥嫲嫲」片段曝光　當眾與威廉王子「追車」

一名網民最近在Twitter上載一段關於33年前英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的影片，由於英女王一向形象端莊優雅，但片中她竟在公開場合上追着年幼的威廉王子（Prince William）跑，結果馬上吸引大批網友討論，紛紛留言表示「這畫面實在太罕見」。

該段影片由Twitter用戶「Lara」所發布，並在旁邊寫道：「這是一篇姍姍來遲的貼文，安德魯王子（Prince Andrew）和約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）1986年的婚禮至今已過去33年，但是英女王追着小威廉王子，避免他靠近馬車的模樣實在太可愛。」

從影片中所看到，當時60歲、身穿一身淺藍色套裝的英女王突然邁步奔跑起來，並追着在婚禮馬車後面跑的小威廉王子，而跟在女王後面一起跑的王室成員還有英女王的妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret），以及已故的戴安娜王妃（Princess Diana）；按時間推算，威廉王子當時只有4歲。

Late post, but it's been 33 years since the wedding of Prince Andrew and Fergie in 1986. And so here's Queen Elizabeth running after little Prince William to stop him from getting closer to the carriage. Her Majesty as a grandma is cute 😂 pic.twitter.com/XTWyC9wVOv — ‎lara (@katemidIetons) 2019年7月26日

Something George would do and Charlotte would rebuke. pic.twitter.com/9RBHXnB8Qc — ‎lara (@katemidIetons) 2019年7月26日

網友看完影片都表示畫面很罕見，留言稱「好溫馨」、「變成嫲嫲的女王真可愛」、「很喜歡看到他們做出平常人的動作」。

（綜合報道）