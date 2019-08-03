法國「第一夫人」被揭整容？　特羅尼厄傳做3小時「回春手術」

英國每日郵報引述法國媒體報導，法國總統馬克龍的夫人特羅尼厄（Brigitte Macron）上個月在巴黎一家私人醫院接受整形手術，時間長達三個小時，當天就出院，休養兩天後出發度假。

法國第一夫人特羅尼厄比丈夫年長25歲，適當時候進行「維修保養」也無可厚非。圖為她與丈夫、法國總統馬克龍7月14日出席法國國慶日閱兵儀式。（路透社）

▼▼66歲的特羅尼厄比馬克龍大25歲，馬克龍當選後二人的愛情一直都是國際熱話▼▼

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66歲的特羅尼厄比馬克龍大25歲，法國知名八卦雜誌Closer和著名雜誌Le Point皆報道，特羅尼厄7月17日在巴黎一家美國私人醫院接受整形手術，然後在凡爾賽宮附近的度假官邸休息兩天，再跟馬克龍會合前往地中海岸。

報道指出，特羅尼厄在手術前一天曾到過醫院諮詢醫生，手術當天有三輛車、至少四名保鑣護送特羅尼厄到醫院，隨後接受全身麻醉，進行三小時的手術。

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據說這家醫院相當受名人歡迎，院內有整形外科部門，提供「尖端技術」，包括專門用於面部年輕化的技術。據傳手術由一名整形名醫操刀，過程相當順利，當晚就出院。報導中並未提及手術細節及價格。

▼▼馬克龍是特羅尼厄的第二任丈夫，兩人曾是師生關係。特羅尼厄之前說過，她看起來比擁有娃娃臉的丈夫老許多。▼▼

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