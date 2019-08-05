英國「第一女友」西蒙茲　擺脱性侵陰影　助約翰遜改形象登相位

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上月24日就任，風光入主唐寧街10號首相官邸。門口的歡迎人潮中，一名穿桃紅色洋裝的女子格外引人注目，她是約翰遜的女友西蒙茲（Carrie Symonds）。近年約翰遜改進造型、收斂言行，提升形象後順利拿下首相大位，背後操刀的西蒙茲功不可沒。

勸約翰遜收斂言行 攻大位幕後操刀

從事公關工作的西蒙茲想要把工作與私生活分得一清二楚，在約翰遜競選保守黨黨魁期間，她幾乎不曾出現在鎂光燈前。但是六月初某一晚她和約翰遜大吵，驚動鄰居報警上門查看，卻讓她登上全國新聞。

曾嗆約翰遜「滾出我家」 公私分明

據鄰居透露，西蒙茲對約翰遜怒吼「不要碰我」和「滾出我家」，兩人吵得很兇。因此約翰遜當選黨魁並接任首相後，全英國都在關注兩人關係如何發展，以及西蒙茲是否會搬入官邸。她的現身不僅顯示兩人已經和好，身上穿的桃紅色洋裝也吸引女性同胞瘋狂搶購，儼然成為繼劍橋公爵夫人凱特和薩塞克斯公爵夫人梅根後，帶動英國女性時尚的新指標人物。

按圖看看西蒙茲當日穿的桃紅色洋裝↓↓↓

31歲的西蒙茲在倫敦出生長大，父親是《獨立報》（Independent）共同創辦人Matthew Symonds，母親是獨立報顧問律師喬瑟芬．麥艾菲。西蒙茲畢業於華威大學，主修戲劇和藝術史。

遭性侵揭發狼司機 轟動一時

19歲那年，西蒙茲搭上「計程車之狼」沃伯斯（John Worboys）的車，喝下對方給的酒精飲料後不省人事而遭性侵。但她未隱忍，出面揭發沃伯斯的獸行，此案曾轟動一時。

沃伯斯總在晚上出沒尋找性侵對象，佯稱自己中了樂透或賭博贏錢，並秀出大筆現金，讓受害者降低戒心。他宣稱招待女乘客喝香檳一同慶祝，讓對方喝下摻了鎮靜劑的飲料昏迷後施暴。受害女性據信至少百人，但出面指證者僅十多人。

沃伯斯2007年被捕，翌年被判刑。去年他原本將假釋出獄，西蒙茲聲請司法覆核，讓假釋委員會取消釋放沃伯斯的決定。

29歲掌保守黨公關 史上最年輕

擺脱性侵陰影的西蒙茲，大學畢業後很快就在政界嶄露頭角，2010年進入保守黨擔任公關人員，2012年加入約翰遜競選連任倫敦市長的團隊，29歲成為保守黨歷來最年輕的公關總監，曾被公關周刊選為「英國最有權力的專業公關人士」第二名。

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小約翰遜兩輪 暱稱他「大灰熊」

去年九月，約翰遜宣布和結褵廿五年的第二個妻子惠勒（Marina Wheeler）訴請離婚，然而當時已傳出西蒙茲是第三者的新聞。去年西蒙茲辦「阿巴合唱團」為主題的30歲生日派對，約翰遜不但參加，還小露一手舞技。《愛爾蘭時報》報道，這對相差24歲的情侶私下以「大灰熊」和「小水獺」親暱互稱。

她和約翰遜鮮少公開出雙入對，但已經發揮公關長才，為有意問鼎首相大位的約翰遜來個形象大改造。《星期日泰晤士報》副總編輯卡洛琳．惠勒說：「自從西蒙茲浮出枱面，約翰遜的形象大有改進。他減了重，修剪了頭髮，外型明顯順眼很多。」

此外，約翰遜對於來往對象也謹慎挑選，仔細過濾媒體專訪，政界認為這是西蒙茲的功勞，她深知如何塑造及維護約翰遜的形象。

搬進首相官邸 從事海洋保護

首相發言人29日表示，西蒙茲已經搬入官邸。她現在任職於從事海洋保護的非營利組織Oceana。

約翰遜是英國史上第一位沒有配偶的首相，倫敦政經學院公共事務研究所主任崔佛斯指出，不同於美國的第一夫人，英國對首相配偶的官方角色並沒有明確規定，況且約翰遜和西蒙茲只是情侶。例如前首相貝理雅的妻子彭雪玲，入住唐寧街後依舊從事律師工作，剛卸任的首相文翠珊的丈夫也未放棄金融業的工作。

西蒙茲或可發揮公關長才，形塑「第一女友」的角色，但她或許更想維持低調的生活。

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