英女王或干政將約翰遜革職？ 　憲法專家：不太可能

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上任後，無協議脱歐風險大增。有憲法專家探討，約翰遜一旦未能捱過不信任動議，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）會否將約翰遜「炒魷魚」，另覓新首相。

倫敦大學學院（University College London）政府和憲法教授黑茲爾（Robert Hazell）指，如約翰遜未能捱過不信任動議，且不願意辭職，女王有權將約翰遜革職，但她只會在下議院明確表明繼任人的情況下將約翰遜「炒魷魚」。

根據《2011年定期國會法》（Fixed-term Parliaments Act 2011），政府在不信任動議落敗後，將有14日的時間組成新政府。期間，國會可以商議出下任首相人選，再提交至英女王。屆時，如約翰遜仍拒絕辭職，英女王有權將他革職。

倫敦大學國王學院（King's College London）政府教授博格達諾（Vernon Bogdanor）則持不同意見。他提到，14日過去後，國會毋須即時解散，而是留待約翰遜決定大選日期後，才會定下國會解散日期。意味約翰遜有權繼續以拖延作為策略，雖然看似違憲，但並非違法，英女王亦不會插手。

博格達諾提到，女王的權力是基於傳統，雖然擁有廣泛的法律權力，但在君主立憲制度中，除非在極端情況下，她亦不會動用有關權力。