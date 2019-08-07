日本政壇新星　前首相之子小泉進次郎與混血主播奉子成婚

日本前首相小泉純一郎之子、小泉進次郎在８月7日公布婚事。小泉進次郎將與日法混血兒藝人、女主播瀧川克里斯汀結婚，並得到了包括首相安倍晉三在內，政壇人們的祝賀。

安倍晉三與小泉進次郎，攝於2017年。（路透社）

小泉進次郎在7日訪問首相官邸，與安倍會面後向記者公布結婚消息，同時公開瀧川克里斯汀已懷孕的喜訊，預產期約為明年1月。

小泉稱當時即場得到安倍與官房長官菅義偉的祝賀，安倍並當場問候小泉的父親小泉純一郎。小泉進次郎告訴記者，原來安倍當年結婚時，也曾告知他的父親婚事，可見兩家關係友好。

曾協助日本取得2020奧運主辦權

小泉進次郎是日本政壇新星，現年38歲。他曾4次當選眾議院議員，被視為明日之星。小泉表示自己未曾想過要結婚，並稱政壇勾心鬥角，令他每天處於緊張狀態，瀧川的出現讓他感到有可以休息的甜蜜時刻。

▼2013年瀧川克里斯汀在國際奧委會上介紹日本

瀧川克里斯汀現年41歲，是日法混血兒，日本名為瀧川雅美。瀧川過去曾在富士電視台工作，擔任配音員及主持，現時是自由播音員。她曾代表日本，在2013年予國際奧委會上以法語致辭，以「熱情好客」（おもてなし）介紹日本的優點，協助日本取得2020年東京奧運的主辦權。

小泉稱他向父親報告要結婚時，也得到了父親的祝福，並贈予一句：「人生總要結婚一次。」小泉純一郎有過一次失敗的婚姻，在離婚後獨力養育進次郎成長。