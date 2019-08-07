【美國總統初選】桑德斯承諾：倘當選會分享UFO信息

政治人物為求選票，不時會出奇招吸納支持，有時甚至會信口開河。美國民主黨總統參選人、左翼老人桑德斯（Bernie Sanders）8月7日揚言，若自己成功當選總統，會向美國民眾提供有關UFO（不明飛行物體）的信息。

桑德斯保證成功當選美國總統後，將向民眾透露UFO資訊。（AFP）

今日俄羅斯（RT）報道，民主黨初選候選人、77歲的桑德斯（Bernie Sanders）8月7日出席Podcast節目《Joe Rogan Experience》時，大談美國面臨的一系列國內外問題。

在節目接近尾聲時，主持羅根（Joe Rogan）突然問：「如果你走進（白宮橢圓形）辦公室，發現一些有關外星人的事、UFO的事，你會告訴我們嗎？」

桑德斯笑稱：「我妻子會要求我告訴你。」他解釋，他妻子雖然不是「UFO迷」，但會經常詢問他是否獲取有關信息。

報道指出，桑德斯隨後保證，若他2020年成功當選美國總統，之後若得到任何與UFO有關的資訊，將會返回這個節目向大家分享。

不少網民對此深感興趣，笑指「外星人肯定不會讓他成為總統」，也有人猜測屆時桑德斯可能會宣布「自己是一個外星人」；不過亦有人對此不抱期望，指桑德斯只是「噏得就噏」。