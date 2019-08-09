蒙古國向美防長贈馬　埃斯珀不帶牠回家

美國新任國防部長埃斯珀（Mark Esper）8月初起展開他上任後第一個國際訪問行程，他在8日訪問蒙古國並獲贈馬匹，不過牠不會被運到美國。

在蒙古國防部舉辦的歡迎儀式上，一匹7歲的跑馬被送到埃斯珀面前。他以美國前國防部長和國務卿馬歇爾（George Marshall）的名字為牠命名。埃斯珀站在馬的旁邊說：「他很開心，他喜歡他的名字。」他說自己非常欣賞這些高雅的動物。

這匹馬不會送往美國，而是被留在蒙古，由專人照料。埃斯珀將一條美國陸軍第三步兵團的毛毯送給牠的飼養員。埃斯珀與馬匹合照，並將照片帶走。

蒙古國之前亦有以馬匹作為禮物贈予美國官員，包括美國前防長哈格爾（Chuck Hagel）、前防長拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld），以及曾任副總統的拜登（Joe Biden）。

這些身型看來較小的馬匹，但古時曾經馳騁沙場，相傳成吉思汗的戰馬正是這個品種的匹。只是牠們現在已沒有需要出征，轉而成為「動物外交大使」。蒙古國總統巴特圖勒嘎（Battulga Khaltmaa）7月31日訪美時，曾將同類馬匹送予美國總統特朗普（Donald Trump）的兒子巴倫（Barron Trump）。