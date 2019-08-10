英國安德魯王子捲入美富豪性侵案　涉嫌撫摸年輕女子胸部

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌與多名未成年少女發生性行為，並性販賣未成年少女。英國安德魯王子（Prince Andrew）亦捲入性侵案。法庭文件顯示，舍貝裏（Joanna Sjoberg）作證時指控安德魯不當撫摸自己的胸部。

最近公開的法庭文件顯示，舍貝裏聲稱在2001年，安德魯王子在愛潑斯坦的紐約住所撫摸自己的胸部。舍貝裏當時只有21歲。

據舍貝裏證詞指，當時有人提議拍照，安德魯和朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre，原姓羅伯茨）坐在沙發上，又將一個木偶放在朱弗雷的大腿上。之後舍貝裏坐在安德魯的大腿上，然後他們將木偶的手放在朱弗雷的胸部，於是安德魯將自己的手放在舍貝裏的胸部。

朱弗雷曾在2015年聲稱，17歲時曾兩次被愛潑斯坦強迫與安德魯性交，之後一年再於愛潑斯坦的私人島嶼被迫與安德魯性交。惟安德魯強烈否認。

其他文件亦提到朱弗雷和安德魯在浴缸發生的性接觸。文件指，對於安德魯這個身型的男人而言，這個浴缸要用來洗澡也實在太小，更不用說用來性交。

另外文件亦包括一張照片，當中安德魯在名媛吉斯蘭（Ghislaine Maxwell）的倫敦住所，把手環繞在朱弗雷裸露的腰部。朱弗雷當時尚未成年。