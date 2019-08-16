被指特朗普「念念不忘的地方」　格陵蘭有何特別？

包括美國《華盛頓郵報》與《華爾街日報》8月15日都報道，美國總統特朗普（Donald Trump）有興趣買下全球最大的島嶼——格陵蘭（Greenland）。雖然報道指他曾在會議、聚餐或一些被引述的對話中提及這個地方，外界單從報道是無法確認他對這個提議有多認真，但已足夠讓格陵蘭的標籤（#greenland）躍登Twitter熱門關鍵字排行榜。

格陵蘭曾是丹麥的殖民地，如今是該國一個自治區，擁有國會以及有限的自治權。

當地人口只有5.62萬人，主要信奉基督教，主要語言是格陵蘭語和丹麥語。當地人均壽命約為男性68歲、女性73歲。該國貨幣是丹麥克朗（Danish Krone）。不過這個在外界印象中相當偏僻的地方，也難以倖免於各式社會問題，包酗酒及愛滋病等。

格陵蘭面積達210多萬平方公里，位於北冰洋與大西洋之間，分別與冰島與加拿大隔海相望。

這個大島有三份之二位於北極圈內，有80%都被4公里厚的冰帽（ice cap）覆蓋，一年有2個月都是白晝。

格陵蘭島位於北美洲東北部，地理上應是北美洲一部分，但在政治及文化方面與歐洲緊密連繫。

美國長久以來視格陵蘭為戰略要地，早在冷戰起就於圖勒（Thule）建設一個雷達基地。美國國務院曾於1867年研究購買格陵蘭島，時任總統的杜魯門（Harry Truman）在二戰後曾向丹麥提出，以1億美元買下格陵蘭島，惟丹麥拒絕。