新西蘭國會議長「好有愛」　主持會議兼抱嬰幫「新手」爸爸餵奶

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新西蘭國會8月21日邀請一位特別嘉賓與會：一名新生嬰兒。 國會議長馬拉德（Trevor Mallard）一邊主持會議，一邊給嬰兒餵奶，有關相片在網上瘋傳，網民大讚國會「好有愛」。

馬拉德在Twitter上載兩張照片，發文稱「通常議長椅子僅供主持會議的人使用，今天卻有一位貴賓（VIP）與我共用這張椅子」。相片可見，他一邊主持辯論，一邊照顧嬰兒，更抱住嬰兒餵奶，動作看起來十分熟練。

這名嬰兒並非馬拉德的小孩，而是議員科菲（Tāmati Coffey）與丈夫找代母所生。科菲當日帶同一個月大的兒子到國會開會，馬拉德向這兩名迎接新生命的父親表示祝賀。

網民在社交媒體上大讚馬拉德窩心的舉動，指他讓同性婚姻家庭正常化。

在新西蘭，帶嬰兒到開會並非不是一件新鮮事。總理阿德恩（Jacinda Ardern）2018年9月，在聯合國大會發表講話，並史無前例地帶上剛出生不久的女兒開會，引發媒體關注。

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