約翰遜訪愛麗舍宮晤馬克龍　「當自己屋企」表現無禮？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）不拘小節，不過有人卻認為他難登大雅之堂。約翰遜8月22日訪問法國，與總統馬克龍（Emmanuel Macron）就脫歐問題會面。二人在總統府愛麗舍宮（Elysee）有講有笑，期間約翰遜更將右腳踏在小桌子邊緣，引起兩國網民討論。

約翰遜訪問法國：約翰遜上任首相後首次外訪，拜會完德國總理默克爾後，便到法國與馬克龍會面。（AP）

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英國廣播公司（BBC）報道，馬克龍當時開玩笑地說，面前的小桌子可以當作用作腳凳，約翰遜便隨即將右腳踏在小桌子邊緣，不過隨即放下，之後向記者揮手。旁邊的馬克龍也露出笑容。

Making himself at home: Boris Johnson puts his feet up in Emmanuel Macron's palace https://t.co/SmAvjnASPi pic.twitter.com/WCVu8ADC3D — Reuters Top News (@Reuters) August 22, 2019

有英國網民認為約翰遜沒有禮貌，寫道：「如果一名外國首相在白金漢宮如此做，想像一下英國小報表達的憤怒。明顯地，伊頓公學（Eton College）沒有教授好的禮儀。」伊頓公學是英國著名的貴族學校，約翰遜、前首相卡梅倫（David Cameron）、威廉王子和著名作家喬治奧威爾（George Orwell）都是校友。

曾任前首相貝理雅（Tony Blair）通訊和戰略總監的坎貝爾（Alastair Campbell）認為，英國新任首相上台後多時才到德國和法國訪問，之後又將腳踏在桌邊，實在是十分尷尬，形容是自大和不尊重的表現。也有法國網民說，不知道英女王看到有甚麼想法。

英國天空新聞台（Sky News）記者雷納（Tom Rayner）卻有不同看法，認為只是幽默對話的一部份。法國《巴黎人報》（Le Parisien）也指，約翰遜並沒有侮辱到法國，認為網民反應過大。