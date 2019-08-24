富豪愛潑斯坦涉性罪行　英國安德魯王子否認知情

英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的案件，被指曾不當撫摸女性的胸部。愛潑斯坦獄中身亡後，安德魯王子8月24日發聲明回應事件，指未曾見過愛潑斯坦涉及任何可疑的犯罪行為。

安德魯指，由於有很多關於愛潑斯坦的猜測，也因為自己與愛潑斯坦曾有過交情，所以希望釐清事實。他表示，自己在1999年認識愛潑斯坦，之後每年見面一至兩次，曾於對方數處住所留宿，但在二人相處的有限時間期間，未曾見過愛潑斯坦涉及任何可疑的犯罪行為。

愛潑斯坦在2010年獲釋後，安德魯與對方再見面。安德魯提到，自己曾形容此事是一個錯誤，並重申對未有認清愛潑斯坦的真面目感到後悔。他對所有受害者表達深切同情，指愛潑斯坦的自殺留下很多未解答的問題。

美國雜誌《新共和》（New Republic）最近披露，安德魯王子曾於愛潑斯坦的紐約公寓接受年輕女子提供的足部按摩。（Reuters）

安德魯王子捲入性侵案

最近公開的法庭文件顯示，受害者舍貝里（Joanna Sjoberg）聲稱在2001年，安德魯王子在愛潑斯坦的紐約住所撫摸自己的胸部。舍貝里當時只有21歲。

據舍貝里證詞指，當時有人提議拍照，安德魯和另一名受害者朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre，原姓羅伯茨）坐在沙發上，又將一個木偶放在朱弗雷的大腿上。之後舍貝里坐在安德魯的大腿上，然後他們將木偶的手放在朱弗雷的胸部，於是安德魯將自己的手放在舍貝里的胸部。

涉嫌犯下性罪行的億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），8月10日遭發現在紐約的監獄中自殺身亡。（AP）

愛潑斯坦涉性罪行 獄中身亡

2005年，一名14歲女童的父母指控愛潑斯坦對女童性騷擾。愛潑斯坦其後被指在2002年至2005年期間，與未成年少女發生性行為。他與控方達成認罪協議後，被判入獄18個月，2010年獲假釋。2010年底，有人發現安德魯王子與愛潑斯坦在紐約中央公園見面。

2019年7月，愛潑斯坦再被控販賣女性作性交易，原定2020年接受審判。他否認全部控罪，但一旦罪成，最高可被判45年監獄。還柙期間，愛潑斯坦意外身亡。法醫認為死因是上吊自殺。