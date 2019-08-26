【核彈都唔割？】美媒：特朗普曾倡核爆阻颶風登陸美國

「為甚麼不用核武炸爆他們？」美國總統特朗普如是說。 「狂人」特朗普不時語出驚人，美國媒體8月25日報道，他曾多次在國家安全會議上，建議投放核彈阻止颶風登陸。有關言論令與會幕僚大驚，認為建議根本不可行。

特朗普：特朗普曾提出以核爆阻止颶風登陸美國。（AFP）

美國媒體Axios報道，特朗普與國家安全官員出席白宮颶風簡報會時稱，「我明白了，我明白了。為甚麼不用核武炸爆他們（颶風）？」

特朗普指出：「颶風開始在非洲海岸形成，為何我們不能在它橫越大西洋時，向風眼投放核彈破壞它？為甚麼不能這樣做？」

特朗普：美國媒體Axios報道，特朗普不指一次提出用核武阻颶風登陸。圖為他2018年到喬治亞州。（AP）

報道引述一名與會消息人士指出，當時幕僚大吃一驚，負責簡報的官員就回覆指會審視建議，但反問特朗普美國每年能應付多少個颶風。消息人士又指出，會後他們都想「爆粗」，認為建議並不可行。

報道又指出，特朗普2017年曾在另一個場合與高級政府官員提出同樣問題。白宮回應指，不會評論總統與國家安全團隊的私人討論。

有華府官員為特朗普辯護，認為總統是出於好意提出建議，希望美國本土免受颶風吹襲，不過該官員指出，相信有人借此把特朗普描繪成瘋子。

特朗普：有華府官員認為特朗普是出於好意，希望美國本土免受颶風吹襲。（AFP）

核彈阻颶風可行嗎？

早在前總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）時代，有科學家已提出用核彈阻止颶風登陸。

及後被美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）的報告反駁指，核爆不會改變颶風路徑，強風更會令輻射物擴散，造成嚴重環境災難。《國家地理雜誌》亦曾指出，以核武對付颶風，可能違反美蘇的《和平核爆炸條約》。