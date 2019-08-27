特朗普稱第一夫人認識金正恩　白宮澄清：雙方從未見面

美國總統特朗普（Donald Trump）8月26日出席七國集團（G7）峰會的記者會時，指第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）認識金正恩。隨後，白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）澄清，第一夫人從未與朝鮮領袖金正恩會面。

特朗普26日出席G7峰會記者會時提及朝鮮，稱「第一夫人認識金正恩」，「我覺得她會認同我」，「金正恩管治一個有巨大潛力的國家」。

路透社27日報道，特朗普作出上述發言時，梅拉尼婭在聽眾席上面無表情。白宮發言人格里沙姆26日作出澄清，第一夫人從未與金正恩見面。

格里沙姆表示，特朗普會在很多問題上向妻子訴說，包括與金正恩形成堅固關係的要素。儘管第一夫人未見過金正恩，亦令總統感覺到，第一夫人熟知金正恩。

路透社報道，特朗普稱第一夫人認識金正恩時，梅拉尼婭面無表情。（AP）

特朗普迄今為止與金正恩舉行3次會晤，梅拉尼婭均沒有參與。特朗普2018年6月在新加坡首次會晤金正恩。當時，特朗普指梅拉尼婭希望能夠陪伴他，但因為第一夫人剛剛完成手術，需要遵照醫生的指示，避免飛行活動。

梅拉尼婭同樣缺席2月在越南舉行的「特金會」，而特朗普6月在板門店會晤金正恩時，由他的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）陪同，亦未見梅拉尼婭出席。