巴西總統暗諷法國第一夫人「唔夠我老婆靚」　馬克龍怒斥言論粗魯

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）不時口出狂言，被外界稱為「巴西特朗普」。近日他因亞馬遜森林大火與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）針鋒相對，事件更演變成私人恩怨的人身攻擊口水戰。 博爾索納羅近日在社交媒體暗示法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）「樣衰」，其貌不如他妻子米歇爾（Michelle Bolsonaro）。馬克龍隨後護妻，譴責博索納羅的言行粗魯可悲，更表示希望巴西民眾能早日有一位行事正常的總統。

博爾索納羅：圖為博爾索納羅與米歇爾。（AFP）

馬克龍提出在七國集團（G7）峰會討論亞馬遜大火，並建議向博爾索納羅施壓；後者斥馬克龍是「殖民心態」，干預巴西內政。

博爾索納羅25日在Facebook發帖談及亞馬遜，一名支持者上載布麗吉特與米歇爾的相片，留言指「現在你們明白為甚麼馬克龍會逼害博爾索納羅」，並指馬克龍是出於妒忌，暗諷65歲的布麗吉特，不及37歲的米歇爾貌美。

博爾索納羅：有網民嘲諷布麗吉特不如米歇爾貌美，博爾索納羅予以肯定，及後更有不少網民惡搞改圖。（博爾索納羅Facebook）

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博爾索納羅竟默許這些嘲諷，更回覆留言指「不要羞辱這傢伙（馬克龍），哈哈」。隨後不少他的支持者上載改圖嘲笑布麗吉特，內容涉及人身攻擊及羞辱。

馬克龍27日批評博爾索納羅的言論粗野無禮。他認為，巴西女性可能會因這名總統的言論感到羞恥，並希望巴西人民能擁有一位更好的總統。

博爾索納羅：博爾索納羅默認網民留言，指布麗吉特不如他妻子米歇爾貌美。圖為37歲的米歇爾。（AFP）

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