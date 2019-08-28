美主播嘲喬治王子愛上芭蕾課　300舞蹈員場外聲援

英國喬治王子在學校的課程成為時下話題，美國廣播公司（ABC）女主持斯潘塞（Lara Spencer）在節目譏笑喬治王子喜歡芭蕾課，300名舞者27日聚集在攝影棚外，集體上芭蕾課，以示對小王子的支持。

斯潘塞在電視節目《早安美國》（Good Morning America）中討論喬治王子的上課時間表。斯潘塞稱，「除了基本學科，這位英國的未來國王，還學習宗教、程式編寫、詩歌以及芭蕾」，當斯潘塞說到芭蕾時，刻意停頓，流露一言難盡的表情，引起其他主持人和觀眾大笑。

「早安美國」節目（視頻截圖）

斯潘塞笑稱，「喬治王子上芭蕾課時，看起來很開心」，並一字一頓地說「威廉王子曾表示喬治王子很愛上芭蕾課……威廉王子我有個消息告訴你，讓我們看看可以持續多久」。

斯潘塞的直視男性舞者的態度和發言隨即引起外界批評，網友認為斯潘塞的行為卑劣。有部分網友亦批評其他主持人和觀眾、在聽到斯潘塞這番言論後大笑。

逾300名舞者在攝影棚外聲援喬治王子（ig截圖）

斯潘塞於24日公開道歉，並在26日的節目中表示：「我搞砸了。我這麼做了。我發表的評論是不顧他人感受的。這是愚蠢而我深感抱歉。我跟在過去數天跟幾位舞蹈群體的成員談過。我了解到一個年輕男孩在踏上舞蹈生涯所需的勇氣。」

在她公開道歉的同時，300名舞者27日在節目攝影棚外，由男舞者帶領眾人跳芭蕾舞，希望扭轉大眾對於男性跳舞的印象、抗議斯潘塞具有性別歧視的發言，對小王子表示支持，以及展示舞蹈群體的團結。