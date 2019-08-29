特朗普抱怨：霍士新聞不再為我們效力了

美國總統特朗普過去與親共和黨的霍士新聞頻道（Fox News）關係友好，但近來特朗普卻不止一次公開表達對霍士的不滿，他8月28日更在Twitter抱怨對方為民主黨宣傳，直指「霍士新聞不再為我們效力了」，又稱「我們要開始尋找另一家新媒體」。

霍士新聞頻道由早到晚都有不少節目為特朗普助威，特朗普以往亦不時分享該頻道的片段，但關係可能開始生變。美國有線新聞網絡（CNN）報道，自今年以來，特朗普開始不滿經常在霍士新聞看到有關民主黨總統競選人的報道及分析，已十幾次表達對該頻道的不滿。

特朗普8月28日更在Twitter上，直接批評霍士新聞為民主黨的政客宣傳，他稱霍士讓數以百萬計的人失望，又指「我們要開始尋找另一間新的媒體了，霍士已不再為我們效力了。」

....I don’t want to Win for myself, I only want to Win for the people. The New @FoxNews is letting millions of GREAT people down! We have to start looking for a new News Outlet. Fox isn’t working for us anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

美國有線新聞網絡報道，霍士新聞上周發表對特朗普不利的民調，同樣引來這位美國總統的抱怨，他指霍士新聞和以前不太一樣，又指自己對此並不滿意。特朗普過去曾推薦一個小眾保守派媒體OANN，該頻道更親特朗普。