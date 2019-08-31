小朋友訪問英國首相：你會在《哈利波特》哪個學院？

著名小說《哈利波特》深受世界各地的大朋友、小朋友喜愛，英國首相約翰遜（Boris Johnson）8月30日在首相府接受9至14歲的孩童採訪，就有小朋友搞笑問首相，他在《哈利波特》中會入讀魔法學校霍格華茲（Hogwarts）內的哪個學院，但這個問題難倒了約翰遜。

學童採訪約翰遜：英國首相約翰遜8月30日在唐寧街10號首相府接受9至14歲學童訪問。（AFP）

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魔法學校霍格華茲（Hogwarts）是《哈利波特》內的重要場景，設有四大學院，包括主角哈利波特所屬的葛萊分多（Gryffindor）等，但可惜的是，「大朋友」約翰遜看來不太懂得回應小朋友這個問題。

約翰遜把問題轉述給身旁一位女生，這位女生選擇了雷文克勞（Ravenclaw）學院。他隨即表示，「好吧，我會是雷文克勞。我對《哈利波特》沒有特別了解。」

約翰遜：曾想過做搖滾明星

約翰遜之後在採訪中分享自己早期的經歷。他談到以前曾覺得自己可以成為一名音樂家，又或是一個搖滾明星。但之後他又想過擁有一間品牌連鎖超市，「成為一名大亨，但這也沒維持很久。我想製作廚房瓷磚，不過那完全失敗。」

約翰遜在任倫敦市長時，經常踩單車現身，有小記者就問他，擔任首相後有否繼續騎單車上班。約翰遜說：「我沒有，不幸的是，我的單車已被鎖在議會入面。我已經很長時間沒騎我的單車，我的確想念它。」