美國2020年舉行總統大選,外界特別好奇,究竟現任總統特朗普能否再下一城,繼續擔任白宮的主人。最近,有傳荷里活著名影星湯告魯斯(Tom Cruise)宣布參選,競選影片點擊次數達170萬次。 不過一切只是一場空想。實情是美國演員費希爾(Miles Fisher)「惡搞」湯告魯斯的傑作。

「湯告魯斯」8月13日發布宣布參選的影片,一邊跑,一邊宣布參選。他表示,自己是票房冠軍,有選民的支持,將會稱霸票箱。他又指,自己名副其實地做過所有人,例如曾在《壯志凌雲》(Top Gun)飾演海軍機師,在《糖衣陷阱》(The Firm)飾演律師,以及在《義海雄風》(A Few Good Men)飾演海軍律師。

「湯告魯斯」繼續數算自己的豐功偉績,包括在《強戰世界》(War of the Worlds)、《異空戰士》(Edge of Tomorrow)和《攻·元2077》(Oblivion)三次對抗外星人。競選團隊甚至精心炮製網站,落力為「湯告魯斯」拉票。